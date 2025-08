Cinque cento volte Zverev: “Un traguardo speciale, ma non mi fermo qui” (Video con il match di Arnaldi)

Piaccia o meno, Alexander Zverev continua a scrivere pagine importanti della storia del tennis della sua generazione. Il tedesco ha conquistato questa notte l’accesso agli ottavi del Masters 1000 di Toronto 2025, rimontando brillantemente contro Matteo Arnaldi, e centrando così la vittoria ufficiale numero 500 della sua carriera. Una cifra che parla da sola e che, sebbene non lo abbia visto festeggiare in modo plateale, rappresenta un risultato di assoluto prestigio. Ma il tempo per celebrare è poco: all’orizzonte c’è già la sfida contro una delle sue “bestie nere”, l’argentino Fran Cerúndolo.

La rimonta su Arnaldi

“Dal mio punto di vista credo di aver iniziato il match meglio di lui da fondo campo. Poi, con il proseguire dell’incontro, ho perso un po’ di ritmo competitivo in certi momenti. Devo ammettere che il feeling col rovescio non era il massimo all’inizio, lo sentivo un po’ spento, ma non è nulla di preoccupante, succede spesso durante l’anno. Quando ho trovato un po’ di stabilità e fiducia in questo colpo, tutto è cambiato. Sono contento per il livello mostrato,” ha spiegato Zverev dopo la partita.

Le 500 vittorie ufficiali

“Evidentemente è un grande traguardo nella mia carriera. Non sono tanti i giocatori che possono dire di aver raggiunto questa cifra, quindi per me è davvero impressionante averlo fatto. Spero di poter vincere altre 500 partite! Alla fine, quando si diventa professionisti, si sogna di giocare tra i migliori, vincendo il più possibile. Il fatto di essere già a quota 500 mi rende felicissimo e molto soddisfatto,” ha dichiarato il numero 3 del mondo.

Il primo nato negli anni ’90 a toccare quota 500

“Probabilmente sono stato il primo della mia generazione a raggiungere questo traguardo, ma bisogna essere onesti: dietro di me ci sono tanti altri giocatori vicini a questa cifra, come Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas o Andrey Rublev.”

La sfida contro Cerúndolo

“Non so se sarà diverso dalle altre volte, spero di sì. Intanto la superficie è già diversa, perché qui siamo sul cemento. La realtà è che mi ha già battuto tre volte, quindi sto ancora cercando di capire come superarlo. Dovrò scendere in campo con tanta fiducia, ricordandomi che se sono il numero 3 del mondo, c’è un motivo. Mi servirà la mia versione migliore, sarà fondamentale affrontare questa partita pensando di potercela fare.”





