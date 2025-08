Masters 1000 Toronto: Arnaldi parte forte, ma non basta a piegare la resistenza di Zverev

Quasi tre ore di battaglia e ottimo tennis, geometrico e offensivo, non sono bastate a Matteo Arnaldi per domare la resistenza di Alexander Zverev al Masters 1000 di Toronto. Nella serata canadese, il tedesco – principale favorito del primo “mille” in Nord America dopo i tanti forfait di molti big – viene a capo dell’azzurro per 6-7(5) 6-3 6-2 in quella che diventa la sua vittoria n.500 a livello di tour ATP, un bel traguardo “guastato” dallo zero nella casella Slam vinti. Tornato in campo dopo la delusione di Wimbledon, Zverev ha stentato all’avvio, sotto l’arrembante condotta di Arnaldi, bravo a pressare in risposta, avanzare, cambiare angoli e tagliare la palla, mettendo a nudo più di una insicurezza dell’ex n.2 del mondo. Matteo è bravo a rimontare un break di svantaggio nel primo set e, nonostante due set point non sfruttati sul 5-4. si impone al tiebrak, sfruttando un doppio fallo di Sasha sul 5-4. Nel secondo set Zverev prende ritmo con la prima di servizio e la musica cambia: a tratti diventa ingiocabile, tanto da cedere solo quattro punti con la prima palla in gioco, un supporto decisivo a passare il turno insieme a molti punti vinti a rete (19 su 26 discese).

“Credo di aver iniziato a giocare meglio da fondocampo” ha affermato Zverev dopo il successo, “Più la partita andava avanti, più ho iniziato a trovare il mio ritmo. In realtà era il mio rovescio che non mi convinceva all’inizio, il che è strano. Non capita molto spesso. Ma dopo aver trovato quel colpo, mi sono sentito a mio agio ed ero soddisfatto del livello.”

Arnaldi scatta dai blocchi forte e deciso: il servizio lo aiuta, spinge bene contro il rovescio del tedesco, stranamente poco profondo e preciso per il suoi standard. Col servizio Zverev viene a capo di un primo turno molto complesso (ben 14 punti), quindi è lui a scappare avanti per primo con un break strappato sul 2 pari, in un game molto lottato nel quale Arnaldi si è ritrovato sotto 15-40, capitolando alla quarta palla break (due doppi falli per l’azzurro, apparso un po’ frenetico in questa fase). Matteo è bravo a non disunirsi e rilanciare: dopo aver salvato due palle break sul 4-2 (ancora con un servizio troppo altalenante), va a prendersi il meritato contro break che porta lo score sul 4 pari, assai aggressivo in risposta. Sul 5-4 Zverev è ancora incerto, Arnaldi pressa e si procura due set point, che però non riesce a trasformare. Anche il tedesco non sfrutta una palla break sul 5 pari e il parziale si decide al tiebreak, dove un singolo punto fa la differenza, un doppio fallo di Zverev sul 5-4. Arnaldi si aggiudica il set per 7 punti a 5 con un diritto vincente da sinistra.

Nel secondo set Zverev migliora decisamente il rendimento del servizio ma anche dei suoi colpi da fondo campo, assai più incisivi e profondi dopo essersi aperto il campo con la battuta. Arnaldi subisce un duro break a zero nel secondo game e questo dà ulteriore slancio a Zverev, da lì in avanti in controllo delle operazioni. Arnaldi ha una chance di riaprire il set sul 3-1, ma Zverev regge e chiude il set per 6-3 senza ulteriori problemi, progressivamente più sicuro.

Nel terzo set Zverev è più solido, riesce a gestire i tentativi di assalto di Arnaldi e nei suoi game è perfetto, mentre l’azzurro soffre in quasi tutti i turni di battuta. Il ligure salva un complicatissimo terzo game, annullando 3 palle break (da 15-40), ma capitola sul 2 pari, con un doppio fallo sulla palla break. Ormai il tedesco è volato via, Arnaldi subisce un secondo break sul 4-2, per il 6-2 conclusivo.

Alexander Zverev vs Matteo Arnaldi



ATP Toronto Alexander Zverev [1] Alexander Zverev [1] 6 6 6 Matteo Arnaldi [32] Matteo Arnaldi [32] 7 3 2 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-2 → 5-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-2 → 3-2 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 M. Arnaldi 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 A. Zverev 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-0 → 3-1 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-0 → 3-0 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 df 5-6* 6-6 → 6-7 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 M. Arnaldi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A df 4-3 → 4-4 M. Arnaldi 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 A. Zverev 30-0 40-15 1-2 → 2-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 40-40 A-40 40-40 ace 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1

Statistiche Tennis: Zverev vs Arnaldi





Statistica Zverev 🇩🇪 Arnaldi 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 296 243 Ace 9 6 Doppi falli 4 7 Prima di servizio 78/106 (74%) 58/104 (56%) Punti vinti sulla prima 60/78 (77%) 41/58 (71%) Punti vinti sulla seconda 14/28 (50%) 21/46 (46%) Palle break salvate 3/4 (75%) 10/14 (71%) Giochi di servizio giocati 15 14 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 216km/h (134 mph) 211km/h (131 mph) Velocità media prima 203km/h (126 mph) 186km/h (115 mph) Velocità media seconda 161km/h (100 mph) 148km/h (91 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 141 105 Punti vinti su prima di servizio 17/58 (29%) 18/78 (23%) Punti vinti su seconda di servizio 25/46 (54%) 14/28 (50%) Palle break convertite 4/14 (29%) 1/4 (25%) Giochi di risposta giocati 14 15 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 15/19 (79%) 4/5 (80%) Vincenti 34 27 Errori non forzati 35 38 Punti vinti al servizio 74/106 (70%) 62/104 (60%) Punti vinti in risposta 42/104 (40%) 32/106 (30%) Totale punti vinti 116/210 (55%) 94/210 (45%)