Flavio Cobolli soffre ma conquista il terzo turno a Toronto: battuto Galarneau in tre set. Chiude con 4 ace nell’ultimo game della partita

Flavio Cobolli approda al terzo turno del Masters 1000 di Toronto dopo una durissima battaglia contro il canadese Alexis Galarneau, superato con il punteggio di 6-4 5-7 6-4 in 2 ore e 23 minuti di gioco. Una sfida ricca di colpi di scena e segnata da un equilibrio quasi totale, come dimostra il fatto che il canadese abbia chiuso con due punti in più rispetto all’italiano (112-110), pur uscendo sconfitto dal campo.

Il match ha visto Cobolli partire bene e portarsi avanti di due break nel primo set, ma anche faticare a chiudere quando, sul 5-4, si è trovato a dover annullare diverse palle break. Dopo aver conquistato il primo parziale, il romano sembrava in controllo anche nel secondo, ma qualche errore di troppo e un ginocchio che lo ha fatto penare hanno permesso a Galarneau di rientrare e pareggiare i conti con un 7-5, con Flavio che nell’ultimo game dal 40 pari commetteva due doppi falli consecutivi regalando il set al canadese.

Nel terzo set, dopo un medical time out per il ginocchio destro e la pausa per pioggia, Cobolli ha avuto la forza di rimanere aggrappato al match, nonostante nove doppi falli complessivi (a fronte di ben 11 ace). Avanti per 2 a 0 Flavio subita il controbreak nel quarto gioco. Nel finale, il break decisivo è arrivato proprio quando il canadese, forse tradito dalla tensione, ha commesso un doppio fallo sul 4-4, lasciando poi il palcoscenico all’azzurro che ha chiuso con un game perfetto a 30, condito da 4 ace.

Un match che conferma la crescita di Cobolli anche in condizioni di difficoltà fisica e mentale, contro un Galarneau capace di giocare alla pari e sfiorare l’impresa davanti al pubblico di casa. Per il romano ora il sogno continua: al prossimo turno, dovrebbe incontrare ancora una volta Felix Auger-Aliassime o Fabian Marozsan, altro canadese e avversario di altissimo livello. Da valutare, però, le condizioni fisiche di Cobolli dopo il problema al ginocchio accusato a metà partita.

Nota di colore: alla fine, decisivi sono stati il coraggio nei momenti chiave (4 ace nel game finale) e la capacità di stringere i denti nei passaggi a vuoto, in una giornata che rischiava di diventare amara e che invece si è chiusa con una meritata qualificazione.

ATP Toronto Flavio Cobolli [13] Flavio Cobolli [13] 6 5 6 Alexis Galarneau Alexis Galarneau 4 7 4 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 F. Cobolli 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 6-4 A. Galarneau 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 4-4 → 5-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 A. Galarneau 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 3-4 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-3 → 3-3 A. Galarneau 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 A. Galarneau 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-0 → 2-0 A. Galarneau 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df df 5-6 → 5-7 A. Galarneau 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-5 → 5-5 A. Galarneau 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 4-4 → 4-5 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Galarneau 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 3-4 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Galarneau 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 F. Cobolli 15-15 15-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 A. Galarneau 0-15 df 0-30 0-40 0-2 → 1-2 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 A. Galarneau 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 5-4 → 6-4 A. Galarneau 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 F. Cobolli 0-15 0-30 df 30-30 40-30 4-3 → 5-3 A. Galarneau 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 4-1 → 4-2 A. Galarneau 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 4-0 → 4-1 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 3-0 → 4-0 A. Galarneau 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 2-0 → 3-0 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Galarneau 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Statistiche Tennis: Cobolli vs Galarneau





Statistica Cobolli 🇮🇹 Galarneau 🇨🇦 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 244 251 Ace 12 7 Doppi falli 9 3 Prima di servizio 55/110 (50%) 51/88 (58%) Punti vinti sulla prima 38/55 (69%) 35/51 (69%) Punti vinti sulla seconda 27/55 (49%) 20/37 (54%) Palle break salvate 7/11 (64%) 3/8 (38%) Giochi di servizio giocati 16 16 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 222km/h (137 mph) 204km/h (126 mph) Velocità media prima 188km/h (116 mph) 186km/h (115 mph) Velocità media seconda 157km/h (97 mph) 146km/h (90 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 171 143 Punti vinti su prima di servizio 16/51 (31%) 17/55 (31%) Punti vinti su seconda di servizio 17/37 (46%) 28/55 (51%) Palle break convertite 5/8 (63%) 4/11 (36%) Giochi di risposta giocati 16 16 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 10/18 (56%) 8/11 (73%) Vincenti 24 22 Errori non forzati 46 47 Punti vinti al servizio 65/110 (59%) 55/88 (63%) Punti vinti in risposta 33/88 (38%) 45/110 (41%) Totale punti vinti 98/198 (49%) 100/198 (51%)









Francesco Paolo Villarico