Masters 1000 Toronto: Il programma completo di Giovedì 31 Luglio 2025. In campo Lorenzo Musetti e nella notte Matteo Arnaldi

Centre Court – ore 18:30

Lorenzo Musetti vs Alex Michelsen

Nuno Borges vs Casper Ruud

Alexander Zverev vs Matteo Arnaldi (Non prima 01:00)

Daniil Medvedev vs Alexei Popyrin

Motorola razr Grandstand Court – ore 17:00

Karen Khachanov vs Emilio Nava

Tomas Martin Etcheverry vs Francisco Cerundolo

Robert Galloway / Brandon Nakashima vs Felix Auger-Aliassime / Denis Shapovalov (Non prima 21:00)

Learner Tien vs Reilly Opelka (Non prima 23:00)

Alexandre Muller vs Holger Rune

Court 1 – ore 18:30

Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Jiri Lehecka / Jakub Mensik

Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs Arthur Fils / Ben Shelton (Non prima 20:00)

Alex Michelsen / Frances Tiafoe vs Gabriel Diallo / Alexis Galarneau

Christian Harrison / Evan King vs Liam Draxl / Cleeve Harper (Non prima 23:00)

Court 4 – ore 18:30

Nikola Mektic / Rajeev Ram vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul

Flavio Cobolli / Alejandro Davidovich Fokina vs Julian Cash / Lloyd Glasspool

Austin Krajicek / Horacio Zeballos vs Alex de Minaur / Matthew Ebden

Yuki Bhambri / Michael Venus vs John Peers / Jan Zielinski (Non prima 23:00)