Gigante esce di scena contro Diallo a Toronto, con qualche rimpianto

Si ferma al secondo turno la corsa di Matteo Gigante al Masters 1000 di Toronto. Il romano è battuto dal canadese Gabriel Diallo per 6-3 7-6(5) al termine di una partita discreta ma nella quale il tennista di casa è stato più efficace nei colpi di inizio gioco e anche più incisivo nei momenti decisivi. Matteo ha pagato un ingresso nel match più difficile, e soprattutto resta il rimpianto per l’andamento del secondo set, dove il romano è stato avanti di un break (4-2 e poi 5-2), non ha sfruttato due set point in risposta e quindi ha servito per il set sul 5-3, sprecando poi anche un vantaggio di 5 punti a 3 nel tie-break.

Diallo ha spinto più e si è preso rischi maggiori in risposta, ripagati dal successo finale. Gigante non è riuscito ad allungare la partita al terzo set, dove forse l’inerzia poteva anche girare dalla sua parte visto che il tennis aggressivo e verticale del canadese è parso piuttosto instabile. Qualche errore di troppo col diritto per Matteo e forse anche pochi tagli per proporre palle complicate a Diallo, tennista potente ma non dotato di una mano sensibile. La testa di serie no.27 ha sfruttato la maggior esperienza a questo livello e il servizio, decisivo in più frangenti.

Diallo entra bene nel match col servizio, confermando il suo ottimo periodo che gli ha consentito un significativo balzo nel ranking negli ultimi mesi, mentre Gigante non trova la prima di servizio ed è sotto pressione per le risposte non sempre precise ma aggressive del canadese. È un game fiume di oltre 12 minuti il primo turno di Matteo, annulla ben 6 palle break, ma capita alla settima dopo una risposta profonda. Diallo si porta rapidamente 3-0, si scambia poco nei suoi turni. Curiosità nel quarto game: il romano chiama la video review sostenendo che la risposta di Diallo abbia attraversato la rete poco sotto al nastro: ha ragione! Fatto bizzarro, con il giudice di sedia che così assegna giustamente il punto a Gigante, che finalmente muove lo score (3-1). Diallo sul 4-2 risolve un delicato 15-30 grazie al servizio, con Gigante più in partita, quindi sul 5-3 il gioco è sospeso per l’arrivo della pioggia. Si riparte dopo mezz’ora, lo stop non ha raffreddato il braccio di Diallo: servizi precisi e una ottima discesa a rete, per un game a zero e il 6-3 che chiude il primo set.

Gigante nella parte iniziale del secondo set alterna buone giocate a qualche errore di troppo, sotto il tennis verticale e offensivo del canadese. L’azzurro salva una palla break nel primo game e poi un’altra nel terzo, mentre Diallo non concede niente nei suoi turni. Sul 2 pari Ecco un ottimo turno di servizio del romano, pronto ad aprire l’angolo col diritto dopo il servizio (3-2). Improvvisamente nel sesto game la inerzia gira: sul 15 pari “Giga” tocca un passante stretto di rovescio splendido, Diallo accusa il colpo e commette doppio fallo. Arrivano le prime palle break per l’italiano e pure il break, con errore di diritto di Gabriel. 4-2 e poi 5-2 Gigante, efficace al servizio. Ha perso sicurezza invece il tennista di casa, commette due doppi falli e concede un set point sul 30-40, ma lo annulla con una prima palla tagliata al centro, e poi anche un secondo. 5-3, Gigante serve per il secondo set. Purtroppo non gioca il suo miglior tennis: senza l’aiuto del servizio sbaglia anche col diritto, poco incisivo e un po’ attendista. Matteo annulla due palla del contro break, bene la prima con un bel lavoro di taglio col rovescio, mentre la seconda per un errore di Diallo. Purtroppo a Gigante è fatale la terza, più aggressivo il canadese che vola a rete, chiude di volo e riporta il set “in serve” sul 5-4. Gabriel ritrova efficacia in spinta e impatta lo score sul 5 pari. Il set si decide al tie-break e Diallo inizia con una super risposta di rovescio vincente, impatto secco “da doppiata”. Ma rovina subito dopo con un errore di diritto. Matteo sale in cattedra vincendo tre punti offensivo uno meglio dell’altro ma sul 5 punti a 3 Diallo trova ancora una risposta potente e precisa, per il 5-4. Gabriel serve bene, si prende due punti e arriva a match point sul 6-5. Finisce nel modo più atroce per Gigante, doppio fallo, e la sua racchetta che vola via per la delusione. Peccato, visto il vantaggio sprecato nel tie-break.

Marco Mazzoni

ATP Toronto Gabriel Diallo [27] Gabriel Diallo [27] 6 7 Matteo Gigante Matteo Gigante 3 6 Vincitore: Diallo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 G. Diallo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 M. Gigante 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 M. Gigante 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-5 → 4-5 G. Diallo 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 2-5 → 3-5 M. Gigante 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 G. Diallo 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-3 → 2-4 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 G. Diallo 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 M. Gigante 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 G. Diallo 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 G. Diallo 5-3 → 6-3 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 5-2 → 5-3 G. Diallo 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace ace 4-2 → 5-2 M. Gigante 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 G. Diallo 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 3-0 → 3-1 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 M. Gigante 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 G. Diallo 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Statistiche Tennis: Diallo vs Gigante