US Open Mixed Doubles, rivoluzione totale: in campo Sinner-Navarro, Alcaraz-Raducanu e una parata di stelle. Ufficiali 14 coppie mancano solo due wild card

Il nuovo US Open Mixed Doubles si prepara a riscrivere la storia della specialità. La USTA ha confermato 14 delle 16 coppie che prenderanno parte al torneo misto di Flushing Meadows, profondamente rinnovato per attirare i migliori singolaristi e regalare spettacolo a una formula che negli ultimi anni era finita ai margini delle attenzioni del grande pubblico.

Un tabellone di stelle: Sinner-Navarro, Alcaraz-Raducanu e… Venus Williams-Opelka

Basta scorrere l’entry list per capire la portata della rivoluzione. La coppia di punta sarà quella formata dal n.1 al mondo Jannik Sinner insieme all’americana Emma Navarro, seguiti dalla suggestiva accoppiata Carlos Alcaraz-Emma Raducanu, con la britannica che proprio qui trionfò nel 2021. Occhi puntati anche su Alexander Zverev-Belinda Bencic, Taylor Fritz-Elena Rybakina, Jack Draper-Paula Badosa, Novak Djokovic-Olga Danilovic e la collaudata squadra italiana dei campioni in carica Andrea Vavassori e Sara Errani.

Colpisce anche la presenza di Venus Williams, tornata sul tour a 45 anni e pronta a giocare con Reilly Opelka, gigante del servizio, grazie a una wild card. Djokovic, invece, ha scelto la connazionale Danilovic per il suo ritorno nel doppio misto.

Nuova formula, nuovi incentivi

Per convincere i big, la USTA ha completamente rivoluzionato il formato: si gioca durante la settimana di qualificazione, con prize money raddoppiato – 1 milione di dollari alla coppia vincente – e un regolamento super rapido. I primi tre turni saranno al meglio di set a 4 (anziché 6), senza vantaggi e con super-tiebreak al posto del terzo set. Solo la finale tornerà al classico set da 6 giochi con tiebreak a 10 punti in caso di terzo set.

Otto posti sono stati assegnati in base ai ranking combinati, altre otto coppie hanno ricevuto wild card, compresi i campioni uscenti Vavassori/Errani e le superstar Venus Williams/Opelka. Novak Djokovic ha avuto una wild card speciale per la scelta della partner.

Tabellone da Slam

Ecco le coppie confermate per il nuovo Mixed Doubles US Open:

* Jannik Sinner / Emma Navarro

* Carlos Alcaraz / Emma Raducanu

* Alexander Zverev / Belinda Bencic

* Taylor Fritz / Elena Rybakina

* Jack Draper / Paula Badosa

* Novak Djokovic / Olga Danilovic

* Ben Shelton / Taylor Townsend

* Holger Rune / Amanda Anisimova

* Francis Tiafoe / Madison Keys

* Casper Ruud / Iga Swiatek

* Daniil Medvedev / Mirra Andreeva

* Tommy Paul / Jessica Pegula

* Reilly Opelka / Venus Williams

* Andrea Vavassori / Sara Errani (campioni in carica)

Le ultime due wild card saranno annunciate nei prossimi giorni, ma è già chiaro che questa sarà una delle edizioni più spettacolari e seguite di sempre, riportando il doppio misto al centro della scena Slam.

Tennis d’élite, show e sperimentazione: a New York è pronta una vera rivoluzione.





Francesco Paolo Villarico