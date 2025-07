Maxime Cressy si prende una pausa dal tennis: “Mi fermo finché non guarisco”

Che fine ha fatto Maxime Cressy? Una domanda legittima per chi segue il tennis con attenzione e ricorda il suo stile di gioco unico, i serve\&volley a raffica e una rapida scalata fino alle soglie della top30 mondiale. L’americano, classe 1997, era arrivato persino a disputare una finale ATP contro Rafael Nadal e a togliersi qualche soddisfazione nei grandi tornei. Poi, da metà 2023, un silenzio che in tanti avevano notato.

La causa è una fastidiosa e persistente lesione alla schiena che lo ha progressivamente tenuto lontano dai campi, impedendogli di competere con continuità e di difendere i punti conquistati. Ne è seguita una discesa verticale nel ranking, fino ad uscire dalla top600 ATP. Da qui la decisione, maturata anche per ragioni psicologiche, di mettere in pausa la propria carriera.

Cressy ha comunicato il suo stop attraverso un messaggio sui social:

“Ho deciso di prendermi una pausa dal Tour per il momento, per concentrarmi sulla guarigione della schiena. Era la scelta giusta dopo aver giocato a lungo con il dolore. Spero di potermi riprendere completamente e tornare in campo.”

Una scelta saggia, dopo mesi passati a forzare e ad accumulare frustrazione, con i primi segnali di stanchezza mentale oltre che fisica. In tanti, sui social e tra gli addetti ai lavori, gli hanno augurato di rimettersi presto e di poter tornare protagonista. Maxime Cressy, 28 anni appena compiuti, ha ancora tempo per riprendersi e tornare a divertire con il suo tennis d’altri tempi.

Oggi, però, la priorità è la salute.





Marco Rossi