Palermo Ladies Open: Francesca Jones regina del Country

Con la determinazione di chi non si è mai arresa, nemmeno davanti a difficoltà che avrebbero fermato chiunque, Francesca Jones si prende Palermo, il secondo titolo WTA 125 della carriera e un posto tra le prime 90 giocatrici del mondo (domani nella nuova classifica sarà 84 del ranking). La britannica ha vinto la finale dei 36^ Palermo Ladies Open battendo in 2 set l’olandese Anouk Koevermans, sorpresa del torneo e n. 201 del ranking, con il punteggio di 6-3 6-2 in un’ora e 10 minuti di gioco.

La tennista di Leeds, 24 anni, che a causa di una rara condizione genetica ha quattro dita per mano, ha dato una lezione di talento e forza mentale per tutta la settimana. Nessun set perso, grande solidità e tennis d’attacco, fino all’ultima palla chiusa con un sorriso che sa di conquista.

“Ho sentito l’amore di Palermo nel corso del torneo – ha detto Francesca Jones nel corso della premiazione – Grazie al pubblico e grazie agli organizzatori per questa bellissima settimana. Complimenti ad Anouk per il torneo, sei una bellissima persona. Amo l’Italia, adesso andrò in vacanza a Taormina”.

Per la Jones si tratta del secondo titolo WTA 125 della stagione, dopo il trionfo al Grand Est Open 88 a Contrexeville, due settimane fa. Il successo a Palermo le permette di consolidare il suo ranking nella top 90 mondiale, obiettivo dichiarato ad inizio torneo. Dopo Heather Watson e Emma Raducanu, è la terza britannica ad alzare un trofeo del circuito maggiore negli ultimi cinque anni e la prima in assoluto ad averlo fatto in 36 anni di storia dei Palermo Ladies Open.

Esce, comunque, a testa altissima Anouk Koevermans, 21 anni, figlia dell’ex n. 37 ATP Mark Koevermans, che a Palermo ha firmato il miglior risultato della sua giovane carriera. Partita dalle retrovie del ranking (n. 201, ora virtualmente 172), è arrivata fino in fondo, superando in semifinale anche l’ex numero 53 al mondo, l’austriaca Julia Grabher. Per lei – com’è già stato in passato per tantissime giovani – potrebbe rappresentare il trampolino di lancio verso traguardi ambiziosi.

A premiare le finaliste, davanti ad una tribuna centrale gremita, il Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, l’Assessore comunale allo Sport e al Turismo, Alessandro Anello, l’Assessore regionale alle Attività Produttive, Edy Tamajo, il presidente del Country Time Club Giorgio Cammarata ed il direttore del torneo Oliviero Palma.

“Il bilancio della manifestazione – hanno concluso Cammarata e Palma – è assolutamente positivo. E’ stata l’edizione più seguita degli ultimi anni, con numeri record di presenze e visibilità”. La magia del Country tornerà nel luglio 2026.