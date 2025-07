Bolelli e Vavassori trionfano a Washington: quarto titolo stagionale per la coppia azzurra

Un’ora e 17 minuti effettivi di gioco, diluiti però in oltre tre ore a causa della lunga interruzione per pioggia, consegnano a Simone Bolelli e Andrea Vavassori il quarto titolo stagionale. Gli azzurri dominano la finale del torneo ATP 500 di Washington superando 6-3 6-4 la coppia Nys/Roger Vasselin e allungano il margine in classifica Race a 1180 punti proprio sui rivali odierni.

Ancora una volta il servizio si è rivelato l’arma vincente: 33 punti su 38 con la prima in campo per gli italiani, che hanno concesso una sola palla break nell’intero match – cancellata da un ace che ha anche chiuso la partita e consegnato il trofeo. Prestazione impeccabile che certifica la solidità e l’ambizione della coppia azzurra in vista dei prossimi appuntamenti sul cemento americano.

Primo set: gestione perfetta e break decisivo

Fin dall’avvio, gli azzurri impongono il loro ritmo al servizio, mostrando subito concentrazione e solidità. Il primo game è di Vavassori, che alterna servizi vincenti a chiusure a rete, mentre Bolelli si dimostra implacabile con le prime e le accelerazioni di dritto. Il primo scossone arriva sul 3-2, quando gli italiani sfruttano un game incerto di Roger-Vasselin e strappano il break grazie a una risposta nei piedi di Vavassori e a un errore a rete del rivale. Da lì in poi, la strada è in discesa: Bolelli e Vavassori tengono facilmente i loro turni di battuta, con il bolognese che sigla il 5-2 a quindici e poi chiudono il set 6-3, impreziosito da un ace del “Wave” torinese.

Secondo set: pausa lunga, poi la volata finale

Dopo una lunga interruzione per pioggia e il cambio di campo, i due italiani non perdono il feeling con il match e ripartono a tutto gas. Subito break azzurro in avvio, con Bolelli e Vavassori che scappano 2-0 grazie alla risposta vincente di Andrea e a un altro turno di servizio impeccabile. Da lì in poi, la gestione è da grande coppia: turni di battuta mai in discussione (davvero notevole il rendimento alla prima di entrambi), e sangue freddo nei momenti più delicati.

I francesi provano a restare aggrappati al punteggio fino al 5-4, ma nel decimo game è Vavassori a prendersi la scena: servizio, smash, ace e infine il colpo finale, un missile di servizio (sul break point e match point) che chiude la partita e vale il titolo.

ATP Washington Simone Bolelli / Andrea Vavassori [1] Simone Bolelli / Andrea Vavassori [1] 6 6 Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin [3] Hugo Nys / Edouard Roger-Vasselin [3] 3 4 Vincitore: Bolelli / Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-4 → 6-4 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-3 → 5-4 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-2 → 4-3 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-2 → 4-2 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-1 → 3-2 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-0 → 2-1 S. Bolelli / Vavassori 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 6-3 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-2 → 5-3 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-2 → 4-2 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 H. Nys / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 H. Nys / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico