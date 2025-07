Dominic Thiem: “Alcaraz e Sinner hanno portato il tennis oltre i limiti del possibile”

Quasi un anno dopo il suo addio al tennis, il rovescio a una mano di Dominic Thiem è ancora una delle immagini più amate dagli appassionati. L’austriaco, che ha lasciato il circuito nell’ottobre 2024 dopo aver vinto lo US Open nel 2020 e aver battuto più volte Federer, Nadal e Djokovic (due vittorie contro lo svizzero, sei contro lo spagnolo, cinque contro il serbo), oggi osserva da spettatore privilegiato la nuova era del tennis.

In un’intervista riportata da Tennis365, Thiem ha riflettuto sulla rapida ascesa di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner: “Le finali di Roland Garros e Wimbledon sono state incredibili. Hanno portato il livello del tennis oltre ciò a cui eravamo abituati. Giocano sempre più veloce, ma commettono sempre meno errori e si muovono meglio di chiunque altro”.

Dai Big 3 al duopolio Alcaraz-Sinner

Thiem, ex numero tre del mondo e vincitore di 17 titoli ATP, ha ammesso la propria sorpresa per la velocità con cui sono emersi i nuovi protagonisti: “Non mi aspettavo che due talenti generazionali come loro arrivassero così presto dopo il Big 3, e con Djokovic ancora in campo”.

Nonostante il dominio degli ultimi Slam, Thiem invita alla prudenza: “Dubito che vinceranno tutti i tornei del Grande Slam nei prossimi dieci anni, ma oggi sono davvero avanti a tutti gli altri”. Il campione austriaco, però, individua anche possibili rivali: “Possono essere battuti: lo abbiamo visto con Dimitrov a Wimbledon, ma anche Zverev, Fritz o Draper possono metterli in difficoltà se giocano alla perfezione”.

Un sogno rimasto incompiuto

Alla domanda su cosa avrebbe provato a sfidare i nuovi re del tennis nel suo miglior momento, Thiem risponde con un pizzico di nostalgia: “Mi sarebbe piaciuto affrontare Alcaraz e Sinner quando ero al top. Non so come sarebbe andata, ma di certo ci saremmo divertiti molto”.





Francesco Paolo Villarico