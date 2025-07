Italia e Francia festeggiano a Brescia: sono alla Final Eight della Summer Cup by Dunlop

L’Italia ce l’ha fatta: a un anno dalla mancata qualificazione, la nazionale azzurra torna fra le magnifiche otto che ad agosto ad Ajaccio si giocheranno il titolo europeo femminile della categoria under 12. Le ragazze guidate da Alberto Tirelli ci sono riusciute – di nuovo – via Brescia, vincendo insieme alla Francia la fase di selezione giocata sui campi del Tennis Forza e Costanza 1911. Dopo aver chiuso a punteggio pieno il Gruppo A, per garantirsi il posto in Corsica alle italiane rimaneva da vincere la sfida contro il Portogallo, seconda classificata nel Gruppo B. Fra le quattro sfide di domenica, quella fra le azzurrine e le lusitane è stata l’unica a decidersi al doppio, perché all’iniziale vantaggio delle portoghesi (grazie alla rimonta vincente di Francisca Correia contro Rebecca Carla Francia, battuta per 5-7 6-1 6-3) ha risposto l’ottima Carlotta Arginelli, a segno per la quarta volta in altrettanti singolari giocati a Brescia. La modenese ha regolato con un doppio 6-2 la rivale Mariana Marques, portando il duello sull’1-1, e una mezz’oretta più tardi è tornata in campo per il doppio decisivo a fianco della stessa Rebecca Carla Francia (coppia obbligata, in virtù dell’infortunio muscolare ai pettorali accusato venerdì dalla terza giocatrice del team italiano, Sofia Foggia). Dopo aver dominato il primo set contro Correia/Marques, le azzurrine hanno gestito meglio le fasi decisive del secondo set, mancando tre match-point sul 5-3 ma chiudendo senza correre rischi nel game decisivo, quando la volèe vincente della piemontese Francia ha sancito il definitivo 6-1 6-4 e fatto scattare la festa delle italiane.

In precedenza, anche la nazionale della Francia si era garantita il posto per la fase finale dell’evento Tennis Europe imponendosi per la quarta volta in altrettante sfide. Contro la Slovacchia è finita 2-0, grazie al facile successo di Victoire Koko ai danni di Natalia Kutejova (6-1 6-1) seguito dalla vittoria in rimonta di Lylla Prolhac contro Isabella Grof. La francese ha ceduto piuttosto nettamente il primo set, ma poi è salita di livello ed è andata a prendersi la quarta vittoria in altrettanti singolari, chiudendo per 2-6 6-3 6-1. Nella domenica di Brescia anche le finali per il 5° e il 7° posto finale. La prima ha premiato la nazionale della Serbia, partita dai play-off e capace di portare a casa una dignitosissima quinta posizione, lasciando le briciole alle rivali dell’Estonia. A prendersi il 7° posto sono state invece le ragazzine del Lussemburgo, vittoriose in ambedue i singolari contro Malta, grazie a Ina Palamar e Lina Osmanovic. Alla soddisfazione di Italia e Francia si unisce quella degli organizzatori, col nuovo sodalizio di successo fra HD Tennis Team, Program Group e Tennis Forza e Costanza 1911, realtà capaci di mettere in piedi un evento che ha raccolto tanti applausi, confermando il ruolo di Brescia come eccellenza nell’organizzazione di eventi internazionali di qualità. Coi campioni e le campionesse del futuro sempre in primo piano.

I RISULTATI DELLA GIORNATA CONCLUSIVA

SPAREGGI QUALIFICAZIONE

Italia b. Portogallo 2-1

Francisca Correia (Por) b. Rebecca Carla Francia (Ita) 5-7 6-1 6-3, Carlotta Arginelli (Ita) b. Mariana Marques (Por) 6-2 6-2, Arginelli/Francia (Ita) B. Correia/Marques (Por) 6-1 6-4.

Francia b. Slovacchia 2-0

Victoire Koko (Fra) b. Natalia Kutejova (Svk) 6-1 6-1, Lylla Prolhac (Fra) b. Isabella Grof (Svk) 2-6 6-3 6-1.

FINALE 5°/6° POSTO

Serbia b. Estonia 3-0

Nikolina Bosnjak (Srb) b. Marleen Raschinski (Est) 6-3 6-0, Milica Capin (Srb) b. Joanna Toomiste (Est) 6-1 6-0, Capin/Peshish (Srb) b. Toomiste/Raschinski (Est) 6-0 6-1.

FINALE 7°/8° POSTO

Lussemburgo b. Malta 2-0

Ina Palamar (Lux) b. Kelly Nikashin-Spiteri (Mlt) 7-5 7-6, Lina Osmanovic (Lux) b. Maxine Soler (Mlt) 6-3 3-6 7-5.

CLASSIFICA FINALE

Qualificate per la fase finale: Italia, Francia

3° posto: Portogallo, Slovacchia

5° posto: Serbia

6° posto: Estonia

7° posto: Lussemburgo

8° posto: Malta

9° posto: Bosnia ed Erzegovina

10° posto: Armenia