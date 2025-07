WTA 125 Varsavia: Il Tabellone Principale. Nessuna presenza italiana

WTA 125 Varsavia – Tabellone Principale – hard

(1) Anna Bondar vs Harriet Dart

Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah vs Alina Korneeva

Mai Hontama vs (WC) Weronika Ewald

Polona Hercog vs (7) Victoria Jimenez Kasintseva

(3) Katerina Siniakova vs Lanlana Tararudee

Alina Charaeva vs (Q) Anastasia Kulikova

Xinyu Gao vs Tamara Korpatsch

Andrea Lazaro Garcia vs (6) Ella Seidel

(5) Diane Parry vs (WC) Monika Stankiewicz

(Q) Gabriela Knutson vs Daria Snigur

Sofia Costoulas vs (WC) Martyna Kubka

(Q) Viktoria Hruncakova vs (4) Viktorija Golubic

(8) Kathinka Von Deichmann vs Anna-Lena Friedsam

Barbora Palicova vs Kyoka Okamura

Dominika Salkova vs (WC) Weronika Falkowska

(Q) Urszula Radwanska vs (2) Zeynep Sonmez