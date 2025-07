Darderi, lacrime e gioia: “Due settimane folli, non pensavo fosse possibile. Ora riposo e poi si vedrà”. In dubbio la sua partecipazione a Toronto (Video)

Luciano Darderi non trattiene l’emozione dopo il trionfo a Umago. L’ azzurro, protagonista di un’estate indimenticabile, ha raccontato nel dettaglio le sensazioni vissute in questi giorni e le difficoltà superate, sia fisiche che mentali, prima di sollevare il trofeo.

“È qualcosa di speciale per me”

“È qualcosa di speciale per me. L’ultimo mese è stato davvero folle. Voglio ringraziare mio papà e tutto il mio team, senza di loro sarebbe stato impossibile. Sono molto felice per il titolo.”

Darderi ha poi sottolineato quanto sia incredibile il risultato ottenuto: “Sono state due settimane pazzesche. Se me lo aveste detto due settimane fa, avrei risposto che era impossibile. Invece sono felicissimo della mia prestazione: il mio tennis questa settimana è stato incredibile. Adesso voglio solo riposarmi e provare a giocare così anche nei prossimi tornei sul cemento.”

Le difficoltà fisiche e il dolore al piede

Il successo di Umago ha un sapore ancora più dolce perché ottenuto in condizioni non ideali, come ha spiegato lo stesso Darderi: “Ieri quando mi sono svegliato facevo fatica a camminare, avevo molto male sotto al piede. A colazione ho detto al mio allenatore che non sarei riuscito a scendere in campo, mi faceva così male che anche andare in bagno o scendere per mangiare era difficile. Con il passare delle ore è andata un po’ meglio, ma nei primi game della partita ero davvero molto nervoso perché non sapevo come avrei potuto stare in campo. Non mi aspettavo di vincere oggi, sono ancora più felice proprio per questo.”

E la finale non è stata esente da nuovi problemi: “Nell’ultimo game mi sono storto la caviglia, che già da stamattina era un po’ debole per il dolore al piede. Ero tutto fasciato ma per fortuna sono riuscito a finire la partita. Adesso non so ancora se giocherò a Toronto: dovrò parlarne col mio team, ma la cosa importante è aver portato a casa questa vittoria. Ora ci sarà tempo per recuperare.”

La gestione della pioggia e l’intelligenza tattica

Darderi ha poi analizzato il match e le condizioni di gioco: “Il campo oggi era più pesante, ma penso che sia stato a mio favore. Sono riuscito a spingere di più e la palla rimaneva dentro. Credo di aver giocato in modo molto intelligente dal punto di vista tattico. Anche la pioggia mi ha aiutato: dopo ogni interruzione sono sempre ripartito bene al servizio, quindi l’ho sfruttata. Non so come sarebbe andata senza pioggia, ma alla fine è andata bene così.”

Con questo titolo, il quarto della sua carriera (tutti su terra battuta e a livello ATP 250), Darderi si conferma tra i migliori italiani del momento e guarda ora con fiducia al prosieguo della stagione, con la speranza di recuperare presto dal problema al piede e di continuare a sorprendere anche sul cemento.





Francesco Paolo Villarico