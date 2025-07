Challenger 50 Astana: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Alexandr Binda nel Md

Challenger 50 Astana – Tabellone Principale – hard

(1) Clement Chidekh vs Sanhui Shin

Mitsuki Wei Kang Leong vs (WC) Maxim Shin

Qualifier vs Woobin Shin

Qualifier vs (7) Abdullah Shelbayh

(3) Ivan Gakhov vs Erik Arutiunian

Egor Gerasimov vs Karan Singh

Qualifier vs Olaf Pieczkowski

Alexandr Binda vs (6) Petr Bar Biryukov

(5) Moerani Bouzige vs Qualifier

Shintaro Imai vs (WC) Amir Omarkhanov

Aleksandre Bakshi vs Kokoro Isomura

Qualifier vs (4) Saba Purtseladze

(8) Ricardas Berankis vs (WC) Zangar Nurlanuly

Luca Castelnuovo vs Qualifier

Maximus Jones vs Renta Tokuda

Takuya Kumasaka vs (2) Nicolai Budkov Kjaer

[1] 🇮🇳 Sasikumar Mukund vs 🇯🇵 Nakagawa Shunsuke🇷🇺 Tiukaev Ruslan vs 🇬🇪 Tkemaladze Zura [11]

[2] 🇦🇺 Winter Edward vs 🇷🇺 Ivanov Saveliy

🇹🇷 Horoz Alp [ALT] vs 🇸🇰 Krajči Michal [7]

[3] 🇹🇷 Azkara Arda vs 🇰🇿 Orynbasar Islam [WC]

🇧🇾 Borisiouk Martin vs 🇷🇺 Philippov Evgeny [12]

[4] 🇷🇺 Zhukov Maxim [4] vs 🇪🇪 Tamm Kristjan

🇺🇿 Milushev Amir [WC] vs 🇷🇺 Lobanov Aleksandr [10]

[5] 🇨🇿 Palan Dominik [5] vs 🇰🇿 Atlangeriev Bekkhan

🇰🇿 Tazabekov Daniel [WC] vs 🇯🇵 Taguchi Ryotaro [9]

[6] 🇯🇵 Ichikawa Taisei [6] vs 🇰🇿 Lomakin Grigoriy

🇰🇿 Bakhtiyar Erasyl [WC] vs 🇰🇷 Park Uisung [8]

Arda Azkara \vs Islam Orynbasar \Amir Milushev \vs Aleksandr Lobanov \Taisei Ichikawa \vs Grigoriy Lomakin \Daniel Tazabekov \vs Ryotaro Taguchi \

Court 3 – ore 07:00

Ruslan Tiukaev \ vs Zura Tkemaladze \

Martin Borisiouk \ vs Evgeny Philippov \

Edward Winter \ vs Saveliy Ivanov \

Dominik Palan \ vs Bekkhan Atlangeriev \

Court 4 – ore 07:00

Mukund Sasikumar \ vs Shunsuke Nakagawa \

Maxim Zhukov \ vs Kristjan Tamm \

Alp Horoz \ vs Michal Krajci \

Erasyl Bakhtiyar \ vs Uisung Park \ (Non prima 12:30)