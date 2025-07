L’Italia fa l’en plein a Brescia: sfiderà il Portogallo per l’accesso alla Final Eight della Summer Cup by Dunlop

Da una parte Italia contro Portogallo, dall’altra Francia contro Slovacchia. Sono le due sfide che domenica, sui campi del Tennis Forza e Costanza 1911, eleggeranno le due qualificate – via Brescia – per la fase finale della Summer Cup by Dunlop, che ad agosto ad Ajaccio assegnerà il titolo europeo della categoria under 12 femminile. Nemmeno la pioggia, caduta copiosa in mattinata, è bastata a rallentare l’evento targato Tennis Europe, perché in soccorso agli organizzatori dell’HD Tennis Team sono arrivati i campi coperti, in cemento. È lì che la nazionale italiana di capitan Alberto Tirelli ha conquistato la terza vittoria in altrettante sfide, completando il cammino nel Gruppo A grazie al successo contro la Slovacchia. Le azzurrine hanno avuto la meglio per 3-0 grazie a Rebecca Carla Francia e Carlotta Arginelli, vittoriose prima in singolare e poi – in coppia – nel doppio. Della piemontese Francia il primo punto di giornata, in un duello contro Natalia Kutejova vinto per 6-3 7-5 e deciso da due passaggi determinanti, ossia i parziali di 3 giochi consecutivi coi quali l’azzurra ha indirizzato il primo set (da 2-2 a 5-2) e risolto il secondo (da 4-5 a 7-5). Come lei, ha gestito alla grande i momenti chiave anche la modenese Carlotta Arginelli, passata per 6-4 7-5 contro Chiara Holecova, beffata grazie al break decisivo nell’ultimo game di entrambi i set, con cinque chance mancate nel secondo parziale per conquistare il tie-break. Delle italiane anche il doppio, conquistato in rimonta contro Grof/Kutejova col punteggio di 3-6 6-1 10/8.

Come accennato, a contendere all’Italia il posto per la Final Eight in Corsica (domenica dalle 8.45) saranno le coetanee del Portogallo, seconde classificate nel Gruppo B in virtù della sconfitta nell’ultima giornata contro la Francia. Nel pomeriggio di sabato, sulla terra all’aperto, le portoghesi non sono riuscite a tenere testa alle transalpine, a segno già dopo i due singolari grazie alle vittorie di Juliette Lafont e Lylla Prolhac, e poi di nuovo nel doppio con il duo Koko/Lafont. Le francesi, vincitrici del girone e sin qui imbattute al Tennis Forza e Costanza 1911 (nove incontri giocati, nove successi), si giocheranno invece la qualificazione per Ajaccio contro le rivali della Slovacchia, sempre dalle 8.45. Allo stesso orario, sempre sui campi di via Signorini, anche le due “finaline” per il 5° e il 7° posto conclusivo. Nella prima si affronteranno la Serbia e l’Estonia, entrambe capaci di conquistare il primo successo nell’ultima giornata della fase a gironi, chiudendo così al terzo posto nei rispettivi gruppi. Le serbe hanno letteralmente dominato la sfida contro Malta (3-0), cedendo la miseria di cinque giochi in tre partite, mentre la nazionale dell’Estonia ha vinto entrambi i singolari del duello contro il Lussemburgo, che affronterà dunque Malta per il 7° posto finale.

I RISULTATI DELLA TERZA GIORNATA

GRUPPO A

Italia b. Slovacchia 3-0

Rebecca Carla Francia (Ita) b. Natalia Kutejova (Svk) 6-3 7-5, Carlotta Arginelli (Ita) b. Chiara Holecova (Svk) 6-4 7-5, Arginelli/Francia (Ita) vs Grof/Kutejova (Svk) 3-6 6-1 10/8.

Serbia b. Malta 3-0

Nikolina Bosnjak (Srb) b. Kelly Nikashin-Spiteri (Mlt) 6-1 6-1, Milica Capin (Srb) b. Maxine Soler (Mlt) 6-1 6-2, Capin/Peshish (Srb) b. Frendo/Nikashin-Spiteri (Mlt) 6-0 6-0.

GRUPPO B

Francia b. Portogallo 3-0

Juliette Lafont (Fra) b. Maria Castro (Por) 6-1 6-0, Lylla Prolhac (Fra) b. Mariana Marques (Por) 6-4 6-3, Koko/Lafont (Fra) b. Correia/Marques (Por) 6-1 4-6 10/5.

Estonia b. Lussemburgo 2-0 (da completare)

Marleen Raschinski (Est) b. Ina Palamar (Lux) 6-4 6-1, Joanna Toomiste (Est) b. Lina Osmanovic (Lux) 7-6 7-5. Da completare: doppio Saat/Raschinski (Est) vs Maric/Palamar (Lux).

LE CLASSIFICHE

Gruppo A: 1. Italia, 2. Slovacchia, 3. Serbia, 4. Malta.

Gruppo B: 1. Francia, 2. Portogallo, 3. Estonia, 4. Lussemburgo.

GLI INCONTRI DELLA GIORNATA CONCLUSIVA

Spareggi qualificazione: Italia vs Portogallo, Francia vs Slovacchia.

Finale 5°/6° posto: Serbia vs Estonia.

Finale 7°/8° posto: Malta vs Lussemburgo.

Ogni sfida prevede tre incontri: due singolari e un doppio. Ingresso gratuito.

LE FORMAZIONI IN GARA

Armenia: Narine Babayan, Arina Melikyan, Safi Mkrtchyan. Cap: Anna Movsisyan.

Bosnia ed Erzegovina: Soraja Hrkas, Amajla Kadric, Natalija Sulaver. Cap: Zlatan Kadric.

Estonia: Marleen Raschinski, Aleksandra Helerin Saat, Joanna Toomiste. Cap: Mart Kivirahk.

Francia: Victoire Koko, Juliette Lafont, Lylla Prolhac. Cap: Roch Vidal.

Italia: Carlotta Arginelli, Sofia Foggia, Rebecca Carla Francia. Cap: Alberto Tirelli.

Lussemburgo: Mia Maric, Lina Osmanovic, Ina Palamar. Cap: Mathieu Dasilva.

Malta: Sofia Frendo, Kelly Nikashin-Spiteri, Maxine Soler. Cap: Esther Sigona.

Portogallo: Maria Castro, Francisca Correia, Mariana Marques. Cap: Frederico Lopes.

Serbia: Nikolina Bosnjak, Milica Capin, Nikolina Peshich. Cap: Branislava Jankovic.

Slovacchia: Isabella Grof, Chiara Holecova, Natalia Kutejova. Cap: Miroslav Jantulik.