Taylor Townsend: prima mamma n.1 al mondo nel doppio WTA

Impresa indimenticabile per Taylor Townsend al WTA di Washington. La statunitense, in coppia con Shuai Zhang, raggiunge la vetta del ranking mondiale di doppio, diventando la prima mamma nella storia a conquistare la posizione di numero uno al mondo in questa specialità. Il sorpasso diventerà ufficiale da lunedì, quando uscirà la nuova classifica WTA.

Il risultato è stato raggiunto grazie alla vittoria in semifinale contro Emma Raducanu ed Elena Rybakina, costrette al ritiro durante il primo set sul punteggio di 4-1 per il duo Townsend/Zhang. Prima di questa semifinale, il percorso delle due era stato perfetto: agli ottavi avevano dominato Nicole Melichar e Cristina Bucsa (6-3 6-1), mentre ai quarti si erano imposte in una vera battaglia su Venus Williams e Hailey Baptiste (6-4 3-6 10-6).

In finale Townsend e Zhang sfideranno Catherine Dolehide e Sofia Kenin, ma la vera notizia è che Taylor, oltre a lottare per il titolo, può già festeggiare un traguardo storico e simbolico: essere la prima giocatrice al mondo a conciliare maternità e vertice del ranking WTA doppio. Una pagina di sport e di vita che fa il giro del circuito.





