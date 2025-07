L’Italia batte anche Malta alla Summer Cup: sicuro il posto agli spareggi, come per Slovacchia, Francia e Portogallo

Alla fase a gironi della costola bresciana della Summer Cup by Dunlop manca ancora una giornata, ma le quattro nazionali femminili che domenica si giocheranno l’accesso alla Final Eight di Ajaccio per il titolo europeo under 12 si conoscono già. La buona notizia è che ci sarà anche l’Italia, di nuovo a segno sui campi del Tennis Forza e Costanza 1911. Dopo il successo al debutto contro la Serbia (3-0), le azzurrine capitanate da Alberto Tirelli hanno vinto anche la sfida contro Malta, imponendosi per 2-1. A firmare il primo punto di giornata è stata di nuovo la modenese Carlotta Arginelli, che ha risolto in meno di un’ora il confronto con Kelly Nikashin-Spiteri, non lasciandole nemmeno un game. Tuttavia, a differenza di 24 ore prima, stavolta per conquistare il successo l’Italia ha dovuto attendere il doppio, perché nel secondo singolare la campionessa italiana under 11 Sofia Foggia si è arresa per 6-4 6-3 alla maltese Maxine Soler, protagonista di un match di alta qualità. Ma le italiane non hanno comunque corso rischi, perché nel doppio decisivo Carlotta Arginelli e Rebecca Carla Francia non hanno dato chance al duo Nikashin-Spiteri/Soler, chiudendo per 6-0 6-1 in appena 44 minuti. Sabato mattina, a partire dalle 8.45 sul Campo Centrale, le italiane si giocheranno il primo posto del Girone A nello scontro diretto contro la Slovacchia, la stessa nazionale che nel 2024 negò alle azzurre la qualificazione per la fase finale. Anche le slovacche sono già certe di un posto agli spareggi di domenica perché hanno vinto entrambe le sfide giocate sin qui: dopo il 3-0 a Malta hanno superato per 2-1 la Serbia, in un altro confronto deciso dal doppio. A vincerlo Isabella Grof e Natalia Kutejova, a segno per 6-4 7-5 contro Peshich/Bosnjak.

Anche il Gruppo B dell’evento targato Tennis Europe, organizzato da HD Tennis Team, ha già stabilito le due formazioni che domenica saranno in campo a giocarsi i pass per Ajaccio: si tratta di Francia e Portogallo, entrambe capaci di vincere le due sfide disputate al Tennis Forza e Costanza 1911. Venerdì pomeriggio le prime a chiudere i conti sono state le transalpine, passate senza difficoltà contro l’Estonia. Di Victoire Koko e Lylla Prolhac i due punti in singolare, in duelli mai in discussione, prima che la coppia Koko/Lafont chiudesse i conti battendo Raschinski/Toomiste nel doppio (6-0 6-2). Successo già al termine dei singolari anche per la nazionale del Portogallo, che ha dominato il duello contro il Lussemburgo: Francisca Correia ha conquistato il primo punto battendo Mia Maric (6-4 6-0), poi Mariana Marques ha imposto il suo tennis piatto nella sfida contro Lina Osmanovic (6-3 6-2). Alle portoghesi anche il doppio, vinto da Castro/Correira contro Maric/Palamar (6-3 6-4). Sabato pomeriggio (dalle 13.30) il Portogallo affronterà la Francia per il primo posto finale del Gruppo B, e la conseguente possibilità di sfidare domenica la seconda classificata del Gruppo A. Sabato anche i duelli Malta-Serbia (al mattino) e Lussemburgo-Estonia (al pomeriggio): le vincenti si contenderanno domenica il 5° posto, le perdenti il 7° posto.

I RISULTATI DELLA SECONDA GIORNATA

GRUPPO A

Italia b. Malta 2-1

Carlotta Arginelli (Ita) b. Kelly Nikashin-Spiteri (Mlt) 6-0 6-0, Maxine Soler (Mlt) b. Sofia Foggia (Ita) 6-4 6-3, Arginelli/Francia (Ita) b. Nikashin-Spiteri/Soler (Mlt) 6-0 6-1.

Slovacchia b. Serbia 2-1

Nikolina Peshich (Srb) b. Isabella Grof (Svk) 6-2 7-5, Chiara Holecova (Svk) b. Nikolina Bosnjak (Srb) 6-2 6-4, Grof/Kutejova (Svk) b. Peshich/Bosnjak (Srb) 6-4 7-5.

GRUPPO B

Portogallo b. Lussemburgo 3-0

Francisca Correia (Por) b. Mia Maric (Lux) 6-4 6-0, Mariana Marques (Por) b. Lina Osmanovic (Lux) 6-3 6-2, Castro/Correia (Por) b. Maric/Palamar (Lux) 6-3 6-4.

Francia b. Estonia 3-0

Victoire Koko (Fra) b. Aleksandra Helerin Saat (Est) 6-1 6-1, Lylla Prolhac (Fra) b. Joanna Toomiste (Est) 6-0 6-1, Koko/Lafont (Fra) b. Raschinski/Toomiste (Est) 6-0 6-2.

IL PROGRAMMA

Da giovedì 24 a sabato 26 luglio: fase a gironi. Gruppo A: incontri a partire dalle 8.45. Gruppo B: incontri a partire dalle 13.30. Domenica 27 luglio: spareggi qualificazione, finale 5°/6° posto, finale 7°/8° posto. Ogni sfida prevede tre incontri: due singolari e un doppio. Ingresso gratuito.

I DUE GIRONI

Gruppo A: Slovacchia, Malta, Italia, Serbia.

Gruppo B: Portogallo, Estonia, Francia, Lussemburgo.

GLI INCONTRI DELLA TERZA GIORNATA

Gruppo A (ore 8.45): Italia vs Slovacchia, Malta vs Serbia.

Gruppo B (ore 13.30): Francia vs Portogallo, Estonia vs Lussemburgo.

LE FORMAZIONI IN GARA

Armenia: Narine Babayan, Arina Melikyan, Safi Mkrtchyan. Cap: Anna Movsisyan.

Bosnia ed Erzegovina: Soraja Hrkas, Amajla Kadric, Natalija Sulaver. Cap: Zlatan Kadric.

Estonia: Marleen Raschinski, Aleksandra Helerin Saat, Joanna Toomiste. Cap: Mart Kivirahk.

Francia: Victoire Koko, Juliette Lafont, Lylla Prolhac. Cap: Roch Vidal.

Italia: Carlotta Arginelli, Sofia Foggia, Rebecca Carla Francia. Cap: Alberto Tirelli.

Lussemburgo: Mia Maric, Lina Osmanovic, Ina Palamar. Cap: Mathieu Dasilva.

Malta: Sofia Frendo, Kelly Nikashin-Spiteri, Maxine Soler. Cap: Esther Sigona.

Portogallo: Maria Castro, Francisca Correia, Mariana Marques. Cap: Frederico Lopes.

Serbia: Nikolina Bosnjak, Milica Capin, Nikolina Peshich. Cap: Branislava Jankovic.

Slovacchia: Isabella Grof, Chiara Holecova, Natalia Kutejova. Cap: Miroslav Jantulik.