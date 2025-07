L’Italia subito protagonista nella Summer Cup: vittoria per 3-0 contro la Serbia. Venerdì la sfida con Malta

Una partenza migliore dell’Italia, nell’edizione 2025 della Summer Cup by Dunlop, era difficile da chiedere. Perché a Brescia la nazionale femminile under 12 capitanata da Alberto Tirelli ha risolto con grande facilità la sfida contro la Serbia, chiudendo per 3-0 senza cedere alcun set un duello che poteva rappresentare qualche insidia. Invece, sui campi del Tennis Forza e Costanza 1911 le italiane sono riuscite a imporre la propria superiorità in tutti i tre incontri, conquistando la vittoria finale già al termine dei due singolari. Merito delle modenesi Carlotta Arginelli e Sofia Foggia, entrambe portacolori del Club La Meridiana e già campionesse italiane in coppia (lo scorso anno, fra le under 11), un segno in due incontri piuttosto simili nel punteggio. La prima ha dato il via alle danze battendo per 6-2 6-4 Nikolina Peshich, scoppiata il lacrime per la delusione dopo la sconfitta, mentre la seconda ha vinto con lo stesso score (ma a set invertiti, 6-4 6-2) contro Nikolina Bosnjak. Non contente, le italiane hanno poi dominato anche il doppio, raccogliendo un terzo punto che può diventare prezioso in ottica classifica. Carlotta Arginelli e Rebecca Carla Francia non hanno dato chance alla coppia rivale Bosnjak/Peshich, completando una giornata trionfale col successo per 6-1 6-0. Venerdì, nella seconda sfida del Gruppo A (sempre dalle 8.45), le azzurrine se la vedranno con la selezione di Malta, sconfitta al debutto – con un netto 3-0 – dalla Slovacchia di Natalia Kutejova, Chiara Holecova e Isabella Grof, capaci di perdere soli 6 giochi in altrettanti set. Per le slovacche ci sarà invece la Serbia.

Come nel Gruppo A, anche il Gruppo B dell’evento targato Tennis Europe, organizzato da HD Tennis Team, ha proposto due sfide a senso unico, vinte dalle favorite Francia e Portogallo. Le transalpine hanno dominato il duello contro il Lussemburgo, vincendo facilmente i due singolari con Juliette Lafont (6-0 6-1 a Ina Palamar) e con Lylla Prolhac (6-1 6-2 a Mia Maric), e poi anche il doppio con Koko/Lafont (6-0 6-2 a Maric/Osmanovic). Successo già al termine dei singolari anche per le under 12 portoghesi, un segno contro le rivali dell’Estonia. Francisca Correia ha firmato l’1-0 dominando contro Marleen Raschinski (6-2 6-1 lo score), mentre Mariana Marques ha chiuso i conti battendo Joanna Toomiste per 6-4 6-1. Delle lusitane anche il doppio, vinto da Correia/Marques contro Saat/Toomiste per 6-4 6-3. Venerdì dalle 13.30 le sfide della seconda giornata: anche in questo caso le vincenti del Day 1 affronteranno le perdenti, coi duelli Francia-Estonia e Portogallo-Lussemburgo. Giovedì al Tennis Forza e Costanza è stato anche il giorno della “finalina” per il nono posto fra le due sconfitte nel turno preliminare del giorno precedente: a segno la Bosnia ed Erzegovina, che ha risolto per 3-0 il duello con l’Armenia, con vittorie di Natalija Sulaver, Amajla Kadric e del doppio Hrkas/Kadric.

I RISULTATI DELLA PRIMA GIORNATA

GRUPPO A

Italia b. Serbia 3-0

Carlotta Arginelli (Ita) n. Nikolina Peshich (Srb) 6-2 6-4, Sofia Foggia (Ita) n. Nikolina Bosnjak (Srb) 6-4 6-2, Arginelli/Francia (Ita) b. Bosniaco/Peshich (Srb) 6-1 6-0.

Slovacchia b. Malta 3-0

Natalia Kutejova (Svk) n. Kelly Nikashin-Spiteri (Mlt) 6-2 6-0, Chiara Holecova (Svk) n. Maxine Soler (Mlt) 6-2 6-0, Kutejova/Grof (Svk) b. Frendo/Soler (Mlt) 6-0 6-2.

GRUPPO B

Portogallo b. Estonia 3-0

Francisca Correia (Por) n. Marleen Raschinski (Est) 6-2 6-1, Mariana Marques (Por) n. Joanna Toomiste (Est) 6-4 6-1, Correia/Marques (Por) n. Saat/Toomiste (Est) 6-4 6-3.

Francia b. Lussemburgo 3-0

Juliette Lafont (Fra) contro Ina Palamar (Lux) 6-0 6-1, Lylla Prolhac (Fra) contro Mia Maric (Lux) 6-1 6-2, Koko/Lafont (Fra) contro Maric/Osmanovic (Lux) 6-0 6-2.

SPAREGGIO 9°/10° POSTO

Bosnia ed Erzegovina b. Armenia 3-0

Natalija Sulaver (Bos) n. Narine Babayan (Braccio) 6-0 6-2, Amajla Kadric (Bos) n. Arina Melikyan (Braccio) 6-0 6-0, Hrkas/Kadric (Bos) b. Melikyan/Mkrtchyan (Braccio) 6-3 6-1.

IL PROGRAMMA

Da giovedì 24 a sabato 26 luglio: fase a gironi. Gruppo A: incontri a partire dalle 8.45. Gruppo B: incontri a partire dalle 13.30. Domenica 27 luglio: spareggi qualificazione, finale 5°/6° posto, finale 7°/8° posto. Ogni sfida prevede tre incontri: due singolari e un doppio. Ingresso gratuito.

I DUE GIRONI

Gruppo A : Slovacchia, Malta, Italia, Serbia.

Gruppo B : Portogallo, Estonia, Francia, Lussemburgo.

GLI INCONTRI DELLA SECONDA GIORNATA

Gruppo A (ore 8.45) : Italia-Malta, Slovacchia-Serbia.

Gruppo B (ore 13.30) : Francia-Estonia, Portogallo-Lussemburgo.

LE FORMAZIONI IN GARA

Armenia : Narine Babayan, Arina Melikyan, Safi Mkrtchyan. Cappello: Anna Movsisyan.

Bosnia ed Erzegovina : Soraja Hrkas, Amajla Kadric, Natalija Sulaver. Cappellino: Zlatan Kadric.

Estonia : Marleen Raschinski, Aleksandra Helerin Saat, Joanna Toomiste. Berretto: Mart Kivirahk.

Francia : Victoire Koko, Juliette Lafont, Lylla Prolhac. Cappello: Roch Vidal.

Italia : Carlotta Arginelli, Sofia Foggia, Rebecca Carla Francia. Cappellino: Alberto Tirelli.

Lussemburgo : Mia Maric, Lina Osmanovic, Ina Palamar. Cappello: Mathieu Dasilva.

Malta : Sofia Frendo, Kelly Nikashin-Spiteri, Maxine Soler. Caporedattrice: Esther Sigona.

Portogallo : Maria Castro, Francisca Correia, Mariana Marques. Cappello: Frederico Lopes.

Serbia : Nikolina Bosnjak, Milica Capin, Nikolina Peshich. Berretto: Branislava Jankovic.

Slovacchia : Isabella Grof, Chiara Holecova, Natalia Kutejova. Cappello: Miroslav Jantulik.