WTA 250 Amburgo, Iasi e WTA 125 Roma e Porto: I Tabelloni di Qualificazione. Diverse italiane al via

WTA 250 Amburgo – Tabellone Qualificazione – terra

Center Court – ore 10:00

Valentina Steiner \ vs (11) Renata Jamrichova \

(1) Carlota Martinez Cirez \ vs Anna Petkovic \

Aleksandra Krunic \ vs (9) Tena Lukas \

(4) Irina Bara \ vs Tessa Johanna Brockmann \

M1 – ore 10:00

(2) Sada Nahimana \ vs Michaela Bayerlova \

Diletta Cherubini \ vs (7) Nicole Fossa Huergo \

(5) Eva Vedder \ vs Sonja Zhenikhova \

Gergana Topalova \ vs (8) Caroline Werner \

M2 – ore 10:00

(3) Valeriya Strakhova \ vs Elena Malygina \

Sofia Shapatava \ vs (12) Ariana Geerlings \

Mina Hodzic \ vs (10) Zhibek Kulambayeva \

(6) Maria Timofeeva \ vs Ekaterina Yashina \ Non prima 15:30

Center Court – ore 09:00

(1) Andrea Lazaro Garcia \ vs Giulia Safina Popa \

Lavinia Tanasie \ vs (11) Margaux Rouvroy \ Non prima 10:30

Court 5 – ore 09:00

(4) Julie Belgraver \ vs Georgia Craciun \

(5) Carolina Alves \ vs Ilinca Amariei \ Non prima 10:30

(3) Selena Janicijevic \ vs Lian Tran \

(2) Arina Rodionova \ vs Anna Siskova \

(6) Irene Burillo \ vs Tatiana Pieri \

Court 6 – ore 09:00

Jessica Failla \ vs (9) Silvia Ambrosio \

Alicia Herrero Linana \ vs (7) Lia Karatancheva \ Non prima 10:30

Daria Lodikova \ vs (10) Priska Nugroho \

Anastasia Necula \ vs (8) Aliona Bolsova \

Tina Smith \ vs (12) Mia Ristic \

WTA 125 Roma – Tabellone Qualificazione (turno unico) – terra

(1) Tyra Caterina Grantvs Angelica Raggi(2) Alice Ramevs Claire Liu

Court 2 – ore 16:00

(3) Ylena In-Albon vs Anastasia Abbagnato

(4) Amandine Hesse vs Sapfo Sakellaridi

(3) Mei Yamaguchivs Anastasia Tikhonova(1) Zarina Diyasvs Ana Filipa Santos(2) Himeno Sakatsumevs Teresa Franco Dias

Court 2 – ore 12:00

Rinko Matsuda vs (6) Emina Bektas

Madison Sieg vs (8) Yasmine Mansouri

(4) Alina Korneeva vs Ekaterina Ovcharenko

Court 3 – ore 12:00

Evialina Laskevich vs (7) Aliona Falei Inizio 11:00

Ankita Raina vs (5) En-Shuo Liang Non prima 12:30