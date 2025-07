ATP 250 Gstaad: Il Tabellone Principale. Casper Ruud guida il seeding

ATP 250 Gstaad – Tabellone Principale – terra

(1) Casper Ruud vs Bye

(WC) Dominic Stricker vs Pierre-Hugues Herbert

Juan Manuel Cerundolo vs Jan-Lennard Struff

(NG) Martin Landaluce vs (WC) (6) David Goffin

(3) Pedro Martinez vs Bye

Roman Andres Burruchaga vs Dalibor Svrcina

Kamil Majchrzak vs Terence Atmane

Qualifier vs (5) Laslo Djere

(8) Arthur Rinderknech vs Qualifier

(WC) Jerome Kym vs Qualifier

Arthur Cazaux vs Nikoloz Basilashvili

Bye vs (4) Tomas Martin Etcheverry

(7) Francisco Comesana vs Qualifier

Roberto Carballes Baena vs Carlos Taberner

Alexander Shevchenko vs Stan Wawrinka

Bye vs (2) Alexander Bublik