Tutto pronto al Nord Tennis per il Ma-Bo numero 15, 30.000 $ ITF femminile dal 14 al 20 luglio

Torino è ormai una delle capitali del tennis universalmente riconosciute, con il movimento maschile che è in grado di proporre il meglio di settore, con le Nitto ATP Finals di novembre e il Challenger di categoria 175 che alcune settimane fa è andato in archivio registrando la vittoria del talentuoso e geniale Alexander Bublik, poi grande protagonista al Roland Garros.

La città ospita ormai da molti anni un appuntamento internazionale anche nel settore femminile che fa della tradizione e della capacità di aver lanciato delle giovani poi diventate campionesse assolute del panorama di settore le sue note dominanti. Stiamo parlando del Trofeo Ma-Bo, presentato ieri, che andrà in scena per la 15esima volta e sui classici campi immersi nel verde del Parco della Pellerina del Nord Tennis Master Club Torino.

In conferenza stampa c’erano anche il Consigliere Nazionale FITP Pierangelo Frigerio, la Consigliera della Circoscrizione IV del Comune di Torino, Sonia Gagliano e lo sponsor Ma-Bo, rappresentato da Stefano Busnelli.

Un appuntamento internazionale al femminile

L’appuntamento è molto conosciuto e apprezzato nel circuito ITF e sarà un W35 con 30.000$ di montepremi, con giornate di qualificazione il 14 e il 15 luglio, main draw dal 15 al 20.

Per il direttore del circolo, Stefano Pagliari, sarà una prima assoluta in tale veste:

“Non vedo l’ora che il torneo inizi – ha sottolineato – perché sono nel mondo del tennis da molto tempo e non posso che amare le sue espressioni agonistiche. Sono certo che ancora una volta tutte le componenti del nostro club si metteranno a disposizione per offrire la miglior ospitalità possibile alle atlete e ai loro staff, in molti casi provenienti da Paesi lontani. Sarà un onore avere questa moltitudine sui nostri campi”.

La direttrice del torneo sarà, come nel 2024, Manuela Medros.

Solana Sierra nell’albo d’oro, e un occhio al futuro

L’ultima giocatrice a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione è stata l’argentina Solana Sierra, 21enne di Mar del Plata che in finale si è imposta sulla 25enne iberica Guiomar Maristany Zuleta de Reales, accompagnata nel 2024 al Nord Tennis Master Club di Torino dalla coach Lourdes Dominguez Lino, ex numero 40 WTA.

In questi giorni proprio Solana Sierra è stata grande protagonista a Wimbledon dove da lucky loser è salita fino agli ottavi di finale, entrando nel ranking live tra le top 100 WTA (65).

Tra le date da fissare nel corso della settimana di main draw, che sarà di singolare e doppio, c’è anche quella del pool-party, il 15 luglio.

Grandi nomi del passato

Tornando alle imprese di campo, da queste parti sono passate delle giocatrici diventate vere leggende del tennis, come la poi vincitrice di Wimbledon Marion Bartoli. La francese vinse al Nord Tennis nel 2001 quando appena 17enne si stava affacciando al circuito professionistico.

Nel 2003 a vincere era stata invece l’estone Kaja Kanepi, poi numero 15 WTA e più volte grande protagonista a livello di tornei dello Slam. Da queste parti è transitata anche una giovanissima Flavia Pennetta, così l’italo-svizzera Romina Oprandi, negli ultimi anni Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto.

Acceptance list e giocatrici da seguire

L’acceptance list ufficiale vede tra le iscritte la bulgara Gergana Topalova, 25 anni e con un best ranking di numero 210 WTA (attualmente 349).

È seguita dalla prima azzurra in lista, la toscana Tatiana Pieri, attuale 376 WTA, cresciuta con la sorella Jessica e a livello giovanile con la stessa Jasmine Paolini.

Da seguire con attenzione anche la croata Bagaric e la brasiliana Ce, una delle tenniste che fanno parte del team Iozzo-Gatto Monticone e già protagonista sui campi del Nord Tennis. Oggi numero 414 WTA, ha un passato da numero 221.

Altre azzurre sono di diritto in main draw: Federica Urgesi, Camilla Zanolini e Alessandra Mazzola. Il tabellone sarà arricchito dalle wild card, concesse dalla FITP e dal circolo.

Una per il main draw è andata alla torinese Chiara Fornasieri, un’altra per le qualificazioni a Maria Gaia Meneguzzo, atleta di casa.

Ingresso gratuito e focus sul settore femminile

Ingresso gratuito per l’intera settimana e spettacolo assicurato sulle tribune naturali del circolo.

Intanto il Nord Tennis punta sul settore femminile anche su scala regionale e nazionale. Dopo aver vinto la serie D2 lo scorso anno e raggiunto la finale della D1 in stagione, staccando il pass per la serie C del prossimo anno, ha tesserato le giovani Sofia Visconte, torinese, e la sanremese Victoria Lanteri Monaco pensando in ottica futura (saranno vivaio tra due stagioni).