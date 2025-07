ATP 250 Los Cabos: Il Tabellone di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

ATP 250 Los Cabos – Tabellone Qualificazione – hard

(1) Mark Lajal vs (WC) Luca Lemaitre

(Alt) Alan Magadan vs (Alt) (7) Moerani Bouzige

(2) Murphy Cassone vs (Alt) Evan Zhu

(Alt) Isaiah Strode vs (5) Nicolas Mejia

(3) Yasutaka Uchiyama vs (Alt) Taha Baadi

(WC) Strong Kirchheimer vs (8) Govind Nanda

(4) Bernard Tomic vs (Alt) Elijah Strode

(Alt) Braden Shick vs (6) Yibing Wu

Isaiah Strodevs Nicolas MejiaMark Lajalvs Luca LemaitreAlan Magadanvs Moerani Bouzige

Court 1 – ore 03:00

Murphy Cassone vs Evan Zhu

Yasutaka Uchiyama vs Taha Baadi

Bernard Tomic vs Elijah Strode

Court 2 – ore 03:00

Strong Kirchheimer vs Govind Nanda

Braden Shick vs Yibing Wu