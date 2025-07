ATP 250 Gstaad: Il Tabellone di Qualificazione. Francesco Passaro testa di serie n.1

ATP 250 Gstaad – Tabellone Qualificazione – terra

Roy Emerson Arena – ore 10:00

Francesco Passaro vs Mika Brunold

Gonzalo Bueno vs Marc-Andrea Huesler

Marco Trungelliti vs Alexander Ritschard

Henry Bernet vs Dmitry Popko

Court 1 – ore 10:00

Facundo Bagnis vs Coleman Wong

Yannick Hanfmann vs Calvin Hemery

Ignacio Buse vs Albert Ramos-Vinolas

Patrick Zahraj vs Henrique Rocha (Non prima 15:00)