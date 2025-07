Paolini si separa da Marc Lopez

“Grazie Marc”

Così inizia la storia Instagram pubblicata da Jasmine Paolini che annuncia la separazione dal coach spagnolo. “Voglio dire grazie a Marc Loser per il suo aiuto e supporto nel corso della stagione. Abbiamo raggiunto grandi risultati insieme, soprattutto a Roma e Parigi. Non dimenticherò mai questi momenti. Apprezzo tanto l’energia e il duro lavoro che Marc mi ha dato ogni giorno. Ora che questa parte della stagione è finita, ho deciso di cambiare. Ho imparato moltissimo e ho fatto dei progressi. Adesso mi prendo del tempo per riflettere su quale sarà il mio prossimo passo. Grazie Marc per tutto, ti auguro il meglio per il futuro”.

Ricordiamo che Paolini aveva iniziato la collaborazione con Lopez in primavera dopo la inattesa rottura con Renzo Furlan, coach con il quale era maturata passando da buona giocatrice a campionessa, capace di arrivare a due finali Slam nel 2024 ed entrare in top 10. Con Lopez resterà il bellissimo successo a Roma quest’anno. Vedremo quali saranno prossimi passi della toscana.

Marco Mazzoni