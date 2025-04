Jasmine Paolini sceglie Marc Lopez come nuovo coach per la stagione sulla terra

Jasmine Paolini ha ufficializzato la scelta del suo nuovo allenatore. Sarà Marc Lopez a prendere il posto di Renzo Furlan nel team della numero uno azzurra, almeno per tutta la stagione sulla terra rossa. La notizia è stata comunicata dalla stessa tennista tramite una story pubblicata sul suo profilo Instagram.

Nel video condiviso sui social, si vede la 29enne di Bagni di Lucca allenarsi sulla terra rossa indoor della “Porsche Arena” di Stoccarda sotto lo sguardo attento del suo nuovo coach. Lopez non è certo un nome sconosciuto nel mondo del tennis: lo spagnolo ha vinto l’oro olimpico in doppio insieme a Rafael Nadal e per diversi anni ha fatto parte del team tecnico del campione maiorchino.

Secondo quanto rivelato da Dinara Safina – ex tennista che inizia proprio a Stoccarda la sua nuova avventura come allenatrice di Diana Shnaider – ad un media russo, la collaborazione tra Paolini e Lopez è prevista, per il momento, fino al termine del Roland Garros, coprendo quindi l’intera stagione sul “rosso”.

Questa scelta segna un momento importante nella carriera della tennista italiana, che punta evidentemente ad affinare le sue qualità sulla terra battuta affidandosi all’esperienza di un coach proveniente dalla scuola spagnola, tradizionalmente molto forte su questa superficie.





Marco Rossi