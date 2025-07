Sinner riceve il premio ITF di giocatore del 2024 e segna un record storico (video)

“Ciao ITF, voglio mostrarvi questo bellissimo trofeo, l’ho appena ricevuto qua e vi ringrazio moltissimo”. Così Jannik Sinner in una breve clip video girata a Wimbledon dopo il suo successo al terzo turno dei Championships vs. Martinez, con in mano il trofeo di Miglior Giocatore per l’ITF nell’anno 2o24. Una stagione incredibile per l’azzurro che sull’onda dell’ottimo finale del 2023, culminato con il successo in Davis Cup, ha vinto due Slam (Australian Open e US Open) e otto titoli complessivi, incluse le ATP Finals e la seconda Davis Cup, con un bilancio pazzesco di 73 vittorie a fronte di sole 6 sconfitte. Un premio meritatissimo che fa coppia con quello di n.1 di fine anno e quindi miglior tennista anche per l’ATP.

Swipe to hear from the 2024 ITF Men’s World Champion… @janniksin 👀 pic.twitter.com/iY00RiuNIe — ITF (@ITFTennis) July 5, 2025

Una giornata speciale per Sinner, che grazie al netto successo su Pedro Martinez è entrato negli ottavi di finale a Wimbledon per il quarto anno di fila e ha segnato un record storico. Infatti nei primi tre incontri disputati a Church Road, Jannik ha ceduto solo 17 game per centrare la seconda settimana del torneo. È il percorso più netto mai registrato nell’Era Open a Wimbledon, che supera quello di 19 game lasciati per strada nei primi tre incontri segnato da Roger Federer nel 2004.

Una grande soddisfazione per l’italiano, atteso ora da una partita non facile contro il talento di Grigor Dimitrov. In palio un posto nei quarti di finale, dove in caso di vittoria troverà il vincente dell’ottavo che oppone Ben Shelton e Lorenzo Sonego, rivincita dei due lottati match andati in scena agli Australian Open nei quarti di finale e a Roland Garros al primo turno, entrambi vinti dall’americano dopo durissime partite. Non c’è che dire, Ben e Lorenzo quando vedono Slam, finiscono in rotta di collisone…

Marco Mazzoni