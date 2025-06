Wimbledon al via nel segno del caldo: attesa la “heat rule”, previste punte di 34 gradi

Allerta arancione a Londra, possibile sospensione momentanea dei match. Pronta l’attivazione della regola del caldo estremo introdotta nel 1992. Wimbledon 2025 parte sotto il sole cocente. A poche ore dal via dei primi incontri, l’All England Club si prepara ad affrontare un’insolita emergenza climatica: le previsioni parlano di temperature fino a 34 gradi nella giornata di lunedì e martedì, circostanza che potrebbe attivare la “heat rule”, la regola del caldo estremo introdotta per tutelare i giocatori.

L’indice di calore, calcolato in base alla temperatura dell’aria, all’umidità e alla superficie del campo, sarà monitorato con strumentazione specifica alle 13:30 e poi alle 14:00 e alle 19:00. Se il valore dovesse superare i 30.1 gradi, scatterà una pausa obbligatoria di 10 minuti tra il terzo e il quarto set (per gli uomini) e tra il secondo e il terzo (per le donne).

L’applicazione è riservata solo ai match di singolare non ancora iniziati e basta la richiesta di uno dei due giocatori per attivare l’interruzione. Anche in caso di successivo calo delle temperature, la regola rimarrà in vigore per tutte le partite già cominciate con questa previsione.

Introdotta nel 1992 e originariamente applicata solo nel circuito femminile, la norma è stata estesa anche agli uomini dal 2019. A oggi, tuttavia, la sua attivazione resta rara, a conferma della straordinarietà delle condizioni attese quest’anno.

L’Agenzia per la Sicurezza Sanitaria del Regno Unito ha diramato un’allerta arancione su buona parte del Paese, inclusa Londra, invitando la popolazione a prendere precauzioni. Anche il torneo ha predisposto un’equipe medica potenziata per affrontare eventuali emergenze legate al caldo tra il pubblico.

Nel frattempo, Carlos Alcaraz e Barbora Krejcikova si preparano a difendere i titoli conquistati lo scorso anno, in un’edizione che promette fin da subito di non essere come le altre. E stavolta non solo per il livello del tennis.





Enrico Milani