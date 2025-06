Da Modena: Presentazione del torneo. Si parte domenica con le qualificazioni. Ingresso al torneo gratuito

È partito il conto alla rovescia che porta al “Modena Challenger ATP 75, 41° Memorial Eugenio Fontana”. Alla presentazione ufficiale erano presenti il Presidente del Club La Meridiana Giovanni Pacifico Pascali, in rappresentanza della Famiglia Fontana c’era Eugenio Fontana, poi il direttore del Club Marcello Ferrari e il direttore del Torneo Carlo Pinti. Particolarmente gradita la presenza del sindaco di Formigine Elisa Parenti e dell’Assessore allo Sport del Comune di Modena Andrea Bortolamasi. Tra gli ospiti il Delegato Provinciale di Modena del CONI Francesco Sgarbi e in rappresentanza della FITP Roberto Vitale e Mario Caliandro. Sui campi del Club La Meridiana si respira tennis ogni giorno: qui c’è una passione che genera cultura sportiva, accoglienza e condivisione. Un luogo fatto di persone che hanno il tennis nel loro DNA. Amore per lo sport e per la socialità, i valori profondi e radicati della pratica sportiva, la determinazione e gli investimenti hanno portato anche nel 2025 all’organizzazione del Memorial Eugenio Fontana. Da 41 anni il Club La Meridiana apre le sue porte ai tennisti professionisti che arrivano da tutto il mondo e a tutti gli appassionati dello sport “più bello del mondo”. La “settimana del Fontana” è davvero uno dei momenti più attesi dell’anno per chi ama il tennis. Da domenica 30 giugno a sabato 6 luglio sui campi in terra rossa del Club La Meridiana di Casinalbo di Formigine si gioca il “Modena Challenger ATP 75, 41° Memorial Eugenio Fontana”.

Negli ultimi anni il tennis maschile italiano sta vivendo un vero e proprio “risorgimento”, un’età dell’oro testimoniata dalle vittorie della Nazionale in Coppa Davis, dalla presenza di una decina di giocatori azzurri nei top 100 della classifica Mondiale e ovviamente dal numero 1 del Ranking ATP, Jannik Sinner. Ma è un “magic moment” anche per la crescita del numero di praticanti o di chi semplicemente segue il tennis: giovani, giovanissimi ma non solo. Il Club La Meridiana ha sempre creduto e impiegato risorse nel tennis, un presidio solido che ha contribuito a insegnarlo, farlo conoscere e diffonderlo. E “Il Fontana” è da sempre un’occasione speciale, imperdibile: ogni appassionato, praticante o curioso può entrare a contatto con il grande tennis da protagonista, fianco a fianco con i campioni.

IL TORNEO MODENA CHALLENGER ATP 75. Il torneo di tennis maschile di singolo e doppio Modena Challenger è entrato ormai stabilmente a far parte dell’ATP (Association of Tennis Professionals), il circuito professionistico mondiale di tennis maschile. Il Modena Challenger ha un Prize Money di 90mila Euro: al giocatore vincitore andranno 75 punti ATP, 50 al finalista, 30 ai semifinalisti, 16 ai perdenti nei quarti e 7 ai perdenti agli ottavi. Alla Meridiana arriveranno atleti da tutto il mondo: come sempre sarà l’occasione per scoprire giovani talenti in rampa di lancio e specialisti del “rosso”. Al via 32 giocatori nel singolo e 16 coppie nel doppio.

PARTITE E TABELLONE. La “prima battuta” del “Modena Challenger 2025” sarà domenica 29 giugno: alle ore 10 inizieranno le prime partite del tabellone delle qualificazioni del singolo. Per tutta la giornata di domenica e nel mattino di lunedì si giocheranno le “Quali”. Da lunedì pomeriggio via al Tabellone Principale del singolo. Il torneo di doppio inizierà invece nella giornata di martedì. Ogni sera è previsto un incontro serale sul campo centrale della Meridiana con orario di inizio fissato per le 21. La finale del doppio si giocherà sabato pomeriggio 5 luglio (da definire). La finale del singolo si giocherà: domenica 6 luglio alle 20.

ORGANIZZAZIONE, STORIA E CAMPIONI. Il Memorial Fontana è un’istituzione sportiva capace di evolvere e di rinnovarsi ogni anno. Un punto di riferimento conosciuto e riconosciuto nel panorama nazionale e internazionale. Anche l’edizione 2025 conferma l’impegno e gli investimenti in risorse umane ed economiche de La Meridiana. Tutto il club è coinvolto nell’organizzazione: un tratto distintivo e prezioso, un valore identitario che conferisce al torneo un’anima profonda ed una qualità di alto livello nei processi organizzativi quotidiani. Il “Fontana” nasce nel 1982 come torneo internazionale giovanile Under 16, intitolato a Eugenio Fontana che oltre 40 anni fa fondò il Club di Via Fiori a Casinalbo. Nel corso degli anni il torneo si è evoluto: nel 1989 ottiene la validità per la classifica mondiale ATP, mentre nel 1995 la manifestazione diventa una competizione femminile internazionale di singolo e doppio. Nell’edizione del 2005 (torneo WTA da 140mila dollari di montepremi) scendono in campo tenniste del calibro di Flavia Pennetta, Francesca Schiavone e Roberta Vinci. Nel 2006 il torneo diventa maschile ed entra nel circuito internazionale degli ITF Futures. Alla Meridiana giocano tante promesse del tennis mondiale: tra gli altri l’ucraino Aleksandr Dolgopolov e il bulgaro Grigor Dimitrov. Nell’edizione del 2013 al “Fontana” si sono sfidati in finale due giovani promesse del tennis mondiale: l’italiano Marco Cecchinato e l’austriaco Dominic Thiem. Pochi anni dopo, nel 2018, lo stesso match ha deciso la finale del Roland Garros a Parigi. Nell’edizione 2021 un giovanissimo Matteo Arnaldi è arrivato fino a giocarsi la finale: alla Meridiana il sanremese si è “svelato” come uno dei talenti emergenti del tennis italiano e oggi, dopo aver giocato e vinto nelle finali che hanno riportato la Coppa Davis in Italia 2023, è stabilmente protagonista nei tornei più importanti al mondo. L’edizione 2022 si era invece impreziosita della presenza di Matteo Berrettini, già numero 6 della classifica Mondiale, ospite per una settimana di allenamenti nel Circolo di Casinalbo insieme al fratello Jacopo. Nel 2023 a giocarsi la finale sono stati lo statunitense Emilio Nava e il francese Titouan Droguet, con vittoria dell’americano Nava. Tra gli atleti che si erano fatti notare c’era anche Menšík, talento ceco classe 2005, oggi numero 17 del Ranking Mondiale e capace a marzo di conquistare l’ATP Masters 1000 di Miami vincendo in finale contro Novak Djokovic. Nell’ultima edizione, quella del 2024, a trionfare è stato lo spagnolo Albert Ramos Viñolas, già numero 17 del Mondo, che in finale ha battuto l’azzurro Federico Arnaboldi.

NOVITÀ E INGRESSO GRATUITO. Tutte le partite del torneo saranno trasmesse in diretta streaming su www.atptour.com. In campo torneranno i giudici di linea, una ventina circa, mentre sarà confermato il rilevatore di velocità della battuta. Altra conferma quella della seconda tribuna che verrà posizionata sul campo centrale aumentando la capienza di spettatori che potranno assistere ai match. Tra le novità poi il Player Ball Tracking. Si tratta di un sistema innovativo che l’ATP sta introducendo per la valutazione dei movimenti in campo dei giocatori in campo in base alla palla. Il Memorial Fontana sarà uno dei tornei nel quale il Player Ball Tracking verrà sperimentato. E come ogni anno anche in questa edizione l’ingresso al Club La Meridiana sarà libero e gratuito per assistere a tutte le partite del “Modena Challenger ATP 75”. Un’indicazione precisa e un messaggio che il Club La Meridiana vuole lanciare: porte aperte al grande tennis.

(Clicca per vedere l'entry list) Challenger Modena (MD) Inizio torneo: 30/06/2025 | Ultimo agg.: 26/06/2025 08:33 Main Draw (cut off: 191 - Data entry list: 08/06/25 - Special Exempts: 0/0) 0. M. Dodig

M. Dodig 102. J. Manuel Cerundolo

J. Manuel Cerundolo 109. E. Moller

E. Moller 110. D. Elahi Galan

D. Elahi Galan 111. T. Barrios Vera

T. Barrios Vera 115. T. Boyer

T. Boyer 118. T. Seyboth Wild

T. Seyboth Wild 120. N. Basilashvili

N. Basilashvili 125. T. Agustin Tirante

T. Agustin Tirante 128. C. Taberner

C. Taberner 129. R. Andres Burruchaga

R. Andres Burruchaga 132. P. Herbert

P. Herbert 134. F. Agustin Gomez

F. Agustin Gomez 138. T. Monteiro

T. Monteiro 141. F. Passaro

F. Passaro 152. I. Buse

I. Buse 153. T. Daniel

T. Daniel 154. J. Kym

J. Kym 173. A. Pellegrino

A. Pellegrino 183. F. Arnaboldi

F. Arnaboldi 191. B. Hassan Alternates 1. F. Diaz Acost (196)

F. Diaz Acost (196) 2. A. Collarini (231)

A. Collarini (231) 3. F. Maestrelli (248)

F. Maestrelli (248) 4. M. Houkes (249)

M. Houkes (249) 5. F. Ferreira S (257)

F. Ferreira S (257) 6. S. Gueymard W (258)

S. Gueymard W (258) 7. E. Ymer (260)

E. Ymer (260) 8. M. Poljicak (261)

M. Poljicak (261) 9. M. Hans Rehbe (264)

M. Hans Rehbe (264) 10. M. Erhard (269)

M. Erhard (269) 11. C. Sanchez Jo (271)

C. Sanchez Jo (271) 12. M. Geerts (272)

M. Geerts (272) 13. P. Zahraj (275)

P. Zahraj (275) 14. G. Blancaneau (278)

G. Blancaneau (278) 15. C. Negritu (285)

C. Negritu (285) 16. F. Cina (287)

F. Cina (287) 17. D. Merida (292)

D. Merida (292) 18. M. Kasnikowsk (293)

M. Kasnikowsk (293) 19. R. Albot (299)

R. Albot (299) 20. S. Travaglia (300)

S. Travaglia (300) 21. B. Zapata Mir (301)

B. Zapata Mir (301) 22. N. Fatic (305)

N. Fatic (305)