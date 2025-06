Wimbledon: Il Tabellone di Qualificazione femminile (con tutti gli spot). Sono due le azzurre al via

Wimbledon – Tabellone di Qualificazione (con tutti gli spot) – erba

(1) L. Boisson vs C. Branstine

B. Andreescu vs L. Pigossi

X. Wang vs K. Dmitruk

R. Serban vs (22) M. Chwalinska

(2) N. Parrizas Diaz vs J. Mikulskyte

L. Fruhvirtova vs L. Boskovic

S. Saito vs M. Bassols Ribera

S. Voegele vs (21) E. Shibahara

(3) I. Jovic vs L. Klimovicova

T. Preston vs J. Riera

J. Grabher vs A. Banks

R. Stoiber vs (32) K. Kawa

(4) A. Zakharova vs L. Cabrera

A. Bogdan vs E. Makarova

M. Buzarnescu vs L. Stefanini

M. Mateas vs (18) T. Valentova

(5) L. Jeanjean vs V. Erjavec

S. Ishii vs K. Von Deichmann

J. Ortenzi vs B. Palicova

E. Appleton vs (25) S. Waltert

(6) V. Mboko vs N. Hibino

V. Ryser vs A. Sharma

G. Maristany Zuleta De Reales vs L. Kung

E. Pridankina vs (30) P. Hon

(7) T. Townsend vs L. Chirico

S. Costoulas vs H. Inoue

C. Paquet vs C. Naef

M. Bolkvadze vs (19) V. Lepchenko

(8) A. Ruzic vs E. Jones

L. Radivojevic vs H. Chang

A. Charaeva vs M. Barthel

O. Oliynykova vs (17) D. Parry

(9) R. Marino vs G. Knutson

L. Tararudee vs M. Leonard

S. Kraus vs W. Osuigwe

L. Davis vs (23) S. Zhang

(10) S. Sierra vs T. Andrianjafitrimo

K. Swan vs L. Romero Gormaz

A. Hartono vs T. Zidansek

A. Lazaro Garcia vs (24) T. Gibson

(11) E. Andreeva vs S. Janicijevic

M. Inglis vs P. Martic

D. Aiava vs P. Marcinko

P. Udvardy vs (31) D. Saville

(12) A. Sasnovich vs C. Martinez Cirez

O. Selekhmeteva vs Y. Miyazaki

I. Shymanovich vs A. Rajecki

E. McDonald vs (26) D. Semenistaja

(13) E. Seidel vs K. Day

M. Hontama vs J. Niemeier

B. Cengiz vs D. Snigur

J. Fett vs (27) S. Wei

(14) R. Masarova vs A. Korneeva

N. Stojanovic vs S. Bandecchi

R. Jamrichova vs T. Korpatsch

J. Garland vs (20) M. Carle

(15) E. Jacquemot vs M. Bulgaru

X. Gao vs A. Rodionova

A. Cornet vs K. Dunne

N. Brancaccio vs (29) V. Jimenez Kasintseva

(16) R. Montgomery vs H. Vandewinkel

P. Tig vs K. Cross

K. Juvan vs K. Okamura

A. Koevermans vs (28) J. Ponchet