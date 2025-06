ATP 250 Eastbourne: forfait di Matteo Arnaldi, dentro Tseng. Il sanremese pensa a Wimbledon

Ancora uno stop per Matteo Arnaldi, costretto a rinunciare anche al torneo ATP 250 di Eastbourne. Il sanremese, infatti, non ha ancora recuperato completamente dall’infortunio alla caviglia rimediato lunedì scorso durante un allenamento con Jack Draper sul camp del Queen’s Club di Londra.

Fortunatamente, il problema fisico non sembra essere grave, ma Arnaldi ha scelto la prudenza: meglio un’altra settimana di riposo per smaltire ogni residuo fastidio e prepararsi nel migliore dei modi al torneo di Wimbledon, l’appuntamento clou della stagione sull’erba che inizierà la prossima settimana.

Al suo posto nel tabellone principale di Eastbourne entra il taiwanese Chun-Hsin Tseng. Per Arnaldi l’obiettivo resta quello di arrivare al 100% sull’erba di Londra, pronto a dare battaglia nel terzo Slam stagionale.





Marco Rossi