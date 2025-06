Carlos Alcaraz trionfa ancora al Queen’s: quinto titolo stagionale, 21° in carriera (Video partita)

Carlos Alcaraz continua a scrivere pagine di storia nel tennis contemporaneo. Il campione spagnolo, 22 anni, ha conquistato il suo quinto titolo stagionale al Queen’s Club di Londra (HSBC Championships), superando in finale il tenace Jiri Lehecka con il punteggio di 7-5, 6-7(5), 6-2 dopo una battaglia di 2 ore e 10 minuti. Per Alcaraz si tratta del 21° trofeo a livello ATP, il secondo sul prestigioso verde del Queen’s dopo il successo all’esordio nel 2023. Una prova di forza impressionante per il due volte campione di Wimbledon, che si presenterà a Londra con una striscia aperta di 18 vittorie consecutive, la più lunga della sua carriera.

Il match contro Lehecka, alla sua prima finale sull’erba, è stato tutt’altro che semplice. Sotto il vento forte della “Andy Murray Court”, sia il ceco che il murciano hanno mantenuto saldi i propri turni di servizio, con scambi spesso brevissimi ma intensi. Lehecka, grazie al suo servizio e a una grande solidità da fondo, è riuscito a limitare le accelerazioni di Alcaraz nei primi giochi, mentre Carlos ha trovato nell’effetto liftato uno strumento efficace per mettere in difficoltà l’avversario. La svolta del primo set è arrivata sul 5-5, proprio quando lo spagnolo ha alzato il livello e ha centrato il break decisivo per portarsi avanti e chiudere il parziale.

Nella seconda frazione, la storia si è ripetuta: entrambi hanno tenuto alla perfezione i propri turni di battuta, con Lehecka che non ha mollato un centimetro e si è aggrappato a ogni punto. Il ceco ha alzato il livello soprattutto nel tie-break, approfittando di una raro doppio fallo del numero due del mondo sul 5 pari, che ha consentito di pareggiare i conti e portare il match al terzo.

Nel set decisivo, Alcaraz ha fatto vedere perché è considerato uno dei migliori giocatori del circuito. Più serio e determinato, ha martellato in risposta con ancora più incisività, ottenendo subito il break che si è rivelato fatale per Lehecka. Il murciano ha gestito la partita con grande intelligenza tattica e un controllo emotivo da vero campione, chiudendo il match tra gli applausi del pubblico londinese.

“Questo torneo è davvero speciale per me,” ha dichiarato Alcaraz al termine. “Sono felice di sollevare nuovamente il trofeo. Sono arrivato senza aspettative, con l’idea di adattarmi all’erba e giocare buon tennis. Avere tanti amici e familiari sugli spalti mi ha fatto sentire come a casa.”

Con questo successo, Carlos Alcaraz è il quinto giocatore in attività a vantare almeno quattro titoli sull’erba, insieme a mostri sacri come Novak Djokovic, Matteo Berrettini, Taylor Fritz e Nicolas Mahut. Il distacco su Jannik Sinner nella corsa alle ATP Finals di Torino si allunga, e il giovane campione può guardare con grande fiducia al prossimo Wimbledon, dove difenderà il titolo da favorito assoluto.

Lehecka, dal canto suo, si consola con una settimana straordinaria e una finale giocata a viso aperto: “Ho dato tutto quello che avevo oggi, ma non è bastato. Complimenti a Carlos e al suo team, hanno fatto un lavoro straordinario.”

ATP London Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 7 6 6 Jiri Lehecka Jiri Lehecka 5 7 2 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 df 15-40 5-2 → 6-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 40-0 4-2 → 5-2 J. Lehecka 15-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 J. Lehecka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 ace 5*-5 5-6* df 6-6 → 6-7 C. Alcaraz 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 1-2 → 2-2 J. Lehecka 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 C. Alcaraz 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-5 → 5-5 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico