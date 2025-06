Wimbledon – Qualificazioni: Il programma completo di Lunedì 23 Giugno 2025. In campo 7 azzurri domani

Show Court 1 – Ore: 12:00am (italiane)

P. Jubb vs T. Tirante

M. Fucsovics vs J. Rodionov

F. Bagnis vs R. Peniston

E. Nava vs M. Krueger

Court 2 – Ore: 12:00am

T. Atmane vs O. Tarvet

J. Choinski vs M. Lajal

P. Kotov vs N. Jarry

O. Bonding vs J. Kubler

Court 3 – Ore: 12:00am

G. Hussey vs A. Holmgren

T. Barrios Vera vs J. Story

T. Schoolkate vs F. Diaz Acosta

A. Gray vs A. Bouquier

Court 4 – Ore: 12:00am

H. Stewart vs V. Vacherot

N. Basilashvili vs P. Llamas Ruiz

J. Kovalik vs A. Escoffier

D. Galan vs L. Tu

Court 5 – Ore: 12:00am

J. McCabe vs B. Gojo

P. Martin Tiffon vs C. Wong

M. Trungelliti vs A. Kachmazov

L. Draxl vs D. Lajovic

Court 6 – Ore: 12:00am

D. Popko vs R. Burruchaga

H. Rocha vs M. Dellien

A. Collarini vs A. Mannarino

S. Purtseladze vs D. Stricker

Court 7 – Ore: 12:00am

S. Nagal vs G. Zeppieri

C. Garin vs F. Maestrelli

Y. Bai vs N. Budkov Kjaer

D. Svrcina vs O. Jasika

Court 8 – Ore: 12:00am

F. Arnaboldi vs F. Gomez

F. Jianu vs H. Habib

V. Royer vs M. Huesler

A. Dougaz vs S. Shimabukuro

Court 9 – Ore: 12:00am

L. Riedi vs F. Sun

H. Grenier vs Y. Hanfmann

D. Ajdukovic vs B. Hassan

C. Lestienne vs G. Onclin

Court 10 – Ore: 12:00am

T. Boyer vs L. Pavlovic

B. Zhukayev vs V. Sachko

Y. Uchiyama vs G. Brouwer

G. Den Ouden vs F. Misolic

Court 11 – Ore: 12:00am

J. Trotter vs C. Hemery

Z. Svajda vs L. Neumayer

E. Butvilas vs T. Daniel

Y. Shimizu vs V. Gaubas

Court 13 – Ore: 12:00am

T. Seyboth Wild vs M. Kukushkin

C. Rodesch vs M. Gigante

T. Droguet vs A. Pellegrino

F. Meligeni Alves vs A. Guillen Meza

Court 14 – Ore: 12:00am

A. Galarneau vs M. Cassone

E. Spizzirri vs A. Moro Canas

A. Cazaux vs I. Buse

S. Mochizuki vs P. Herbert

Court 15 – Ore: 12:00am

J. Cerundolo vs L. Van Assche

A. Bolt vs H. Mayot

D. Rincon vs U. Blanchet

M. Marterer vs K. Jacquet

Court 17 – Ore: 12:00am

F. Mena vs A. Blockx

C. Smith vs S. Rodriguez Taverna

M. Landaluce vs F. Passaro

J. Kym vs L. Klein

Court 18 – Ore: 12:00am

T. Skatov vs S. Napolitano

Y. Watanuki vs T. Monteiro

J. Faria vs Z. Piros

J. Ficovich vs C. Taberner