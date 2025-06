Bublik trionfa ancora a Halle: battuto Medvedev in finale e sarà testa di serie a Wimbledon (Video)

Alexander Bublik è di nuovo re a Halle. Il tennista kazako, 28 anni, ha conquistato il suo quinto titolo in carriera aggiudicandosi l’ATP 500 tedesco per la seconda volta nelle ultime tre stagioni. Dopo il trionfo del 2023, Bublik si è confermato campione a distanza di due anni, firmando una settimana perfetta e ritrovando la miglior versione di sé proprio nel momento cruciale della stagione sull’erba.

In una finale attesissima ed equilibrata, Bublik ha superato per la prima volta in carriera Daniil Medvedev, numero 11 del mondo ed ex leader del ranking ATP, imponendosi con il punteggio di 6-3 7-6(4). Il kazako ha mostrato grande carattere soprattutto nel tie-break del secondo set, dove è riuscito a rimontare da 1-4 e a chiudere con autorità la sfida contro il suo ex connazionale russo.

Settimana da incorniciare per Bublik, che aveva già fatto parlare di sé a Roland Garros con i quarti di finale e che in Germania è stato protagonista assoluto, eliminando anche il numero 1 del mondo Jannik Sinner. Questo successo gli permette di tornare tra le teste di serie del torneo londinese, proprio alle porte di Wimbledon, dove arriverà con nuove ambizioni e fiducia.

Per Medvedev, che da lunedì risalirà al nono posto della classifica ATP, c’è invece la delusione di restare fuori dalle prime otto teste di serie a Wimbledon 2025, perdendo così una posizione strategica per il tabellone del terzo Slam dell’anno.

Bublik, con questa vittoria, conferma il suo feeling speciale con l’erba di Halle e si candida a essere una mina vagante anche ai Championships.

ATP Halle Alexander Bublik Alexander Bublik 6 7 Daniil Medvedev [3] Daniil Medvedev [3] 3 6 Vincitore: Bublik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 df 1-2* ace 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-6 → 6-6 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 A. Bublik 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-4 → 4-4 D. Medvedev 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Bublik 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 40-40 df A-40 ace 1-1 → 1-2 A. Bublik 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Bublik 15-0 30-0 ace ace 5-3 → 6-3 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 A. Bublik 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-2 → 3-3 A. Bublik 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-2 → 3-2 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Medvedev 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. Bublik 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico