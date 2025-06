Wimbledon: Il Tabellone di Qualificazione maschile. Sono sette gli azzurri al via

Questo il tabellone di qualificazione maschile del torneo di Wimbledon con gli incontri che inizieranno domani a partire dalle ore 12 italiane. Sette gli azzurri ai nastri di partenza con due azzurri nello stesso spot di tabellone.

Domani, invece, verrà sorteggiato il tabellone di qualificazione del singolare femminile.

(1) M. Fucsovicsvs J. RodionovZ. Svajdavs L. NeumayerJ. Choinskivs M. LajalC. Rodeschvs

(2) T. Schoolkate vs F. Diaz Acosta

D. Ajdukovic vs B. Hassan

C. Lestienne vs G. Onclin

G. Den Ouden vs (30) F. Misolic

(3) J. Cerundolo vs L. Van Assche

H. Stewart vs V. Vacherot

L. Riedi vs F. Sun

F. Arnaboldi vs (24) F. Gomez

(4) D. Galan vs L. Tu

A. Dougaz vs S. Shimabukuro

Y. Bai vs N. Budkov Kjaer

A. Collarini vs (18) A. Mannarino

(5) T. Barrios Vera vs J. Story

H. Rocha vs M. Dellien

J. McCabe vs B. Gojo

D. Popko vs (21) R. Burruchaga

(6) V. Royer vs M. Huesler

Y. Uchiyama vs G. Brouwer

E. Butvilas vs T. Daniel

T. Droguet vs (25) A. Pellegrino

(7) A. Cazaux vs I. Buse

D. Rincon vs U. Blanchet

A. Gray vs A. Bouquier

L. Draxl vs (26) D. Lajovic

(8) C. Garin vs F. Maestrelli

F. Jianu vs H. Habib

S. Nagal vs G. Zeppieri

P. Jubb vs (19) T. Tirante

(9) T. Boyer vs L. Pavlovic

J. Trotter vs C. Hemery

B. Zhukayev vs V. Sachko

H. Grenier vs (27) Y. Hanfmann

(10) E. Spizzirri vs A. Moro Canas

A. Bolt vs H. Mayot

F. Bagnis vs R. Peniston

M. Landaluce vs (31) F. Passaro

(11) J. Faria vs Z. Piros

M. Trungelliti vs A. Kachmazov

M. Marterer vs K. Jacquet

Y. Shimizu vs (22) V. Gaubas

(12) T. Seyboth Wild vs M. Kukushkin

G. Hussey vs A. Holmgren

C. Smith vs S. Rodriguez Taverna

Y. Watanuki vs (28) T. Monteiro

(13) E. Nava vs M. Krueger

S. Purtseladze vs D. Stricker

F. Meligeni Alves vs A. Guillen Meza

S. Mochizuki vs (17) P. Herbert

(14) T. Atmane vs O. Tarvet

A. Galarneau vs M. Cassone

T. Skatov vs S. Napolitano

F. Mena vs (29) A. Blockx

(15) D. Svrcina vs O. Jasika

J. Kym vs L. Klein

J. Kovalik vs A. Escoffier

P. Kotov vs (32) N. Jarry

(16) N. Basilashvili vs P. Llamas Ruiz

P. Martin Tiffon vs C. Wong

O. Bonding vs J. Kubler

J. Ficovich vs (20) C. Taberner