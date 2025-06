Marketa Vondrousova torna al titolo: trionfo a Berlino dopo due anni di digiuno (Video)

Dopo quasi due anni dall’inaspettato trionfo a Wimbledon 2023, Marketa Vondrousova è tornata a sollevare un trofeo. La tennista ceca ha conquistato il WTA 500 di Berlino 2025, superando in una finale combattuta la cinese Xinyu Wang con il punteggio di 7-6(10), 4-6, 6-2 dopo 2 ore e 18 minuti di gioco intenso sull’erba della capitale tedesca.

È un successo che ha il sapore della rinascita per Vondrousova, che dopo il grande exploit londinese aveva vissuto alti e bassi, compresi alcuni problemi fisici che ne avevano frenato la corsa. Oggi la ceca si è presa una bellissima rivincita con se stessa, imponendosi in una finale equilibrata, decisa da un terzo set in cui la sua solidità e la maggiore esperienza hanno fatto la differenza.

Con questa vittoria, Vondrousova rompe una lunga astinenza dal successo e si presenta a Wimbledon con il morale altissimo e la consapevolezza di poter essere ancora protagonista sull’erba. Per Xinyu Wang resta invece la soddisfazione di un torneo straordinario, iniziato addirittura dalle qualificazioni e concluso ad un passo dal grande colpo.

Per la campionessa ceca, un titolo che vale tantissimo sia per il presente che per il futuro, in vista di una stagione sull’erba che promette ancora scintille con il torneo di Wimbledon ormai alle porte.

WTA Berlin Marketa Vondrousova Marketa Vondrousova 7 4 6 Xinyu Wang Xinyu Wang 6 6 2 Vincitore: Vondrousova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Marketa Vondrousova 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Xinyu Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Marketa Vondrousova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Xinyu Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Marketa Vondrousova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Xinyu Wang 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Marketa Vondrousova 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Xinyu Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Marketa Vondrousova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Xinyu Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Marketa Vondrousova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Xinyu Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-1* 1-2* 1*-3 1*-4 2-4* 2-5* 2*-6 3*-6 4-6* 5-6* 6*-6 7*-6 7-7* 8-7* 8*-8 8*-9 9-9* 9-10* 10*-10 11*-10 6-6 → 7-6 Xinyu Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 6-6 Marketa Vondrousova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Xinyu Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Marketa Vondrousova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Marketa Vondrousova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Xinyu Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Marketa Vondrousova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Xinyu Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Marketa Vondrousova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico