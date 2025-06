ATP 500 Halle, Queen’ s, WTA 500 Berlino e WTA 250 Nottingham: McCartney Kessler conquista il suo primo titolo sull’erba a Nottingham. Krawietz/Puetz troppo solidi: Bolelli e Vavassori si arrendono in finale a Halle. Berlino, finale amara per Errani e Paolini

McCartney Kessler ha scritto una nuova pagina della sua carriera conquistando il suo primo titolo su erba al WTA di Nottingham 2025. La tennista americana, numero 42 del mondo, si è imposta in finale su Dayana Yastremska con il punteggio di 6-4, 7-5 dopo 1 ora e 44 minuti di battaglia.

Sin dalle prime fasi dell’incontro, Kessler ha preso il controllo della partita, mantenendo sempre alta la pressione sull’avversaria ucraina e gestendo con personalità i momenti chiave. Solida al servizio e incisiva con il dritto, l’americana non ha mai lasciato spazio alla rimonta di Yastremska, chiudendo il match senza cedere set e assicurandosi così il trofeo.

Grazie a questa vittoria, la 24enne di Florida compie un importante balzo in avanti in classifica WTA, salendo fino alla posizione numero 32, il suo best ranking in carriera. Un risultato che conferma la sua crescita costante e la pone tra le possibili outsider in vista dei prossimi appuntamenti della stagione sull’erba.

Si ferma in finale il sogno di Sara Errani e Jasmine Paolini, che nel doppio femminile del WTA 500 di Berlino cedono il titolo a Tereza Mihalikova e Olivia Nicholls al termine di una battaglia di oltre un’ora e mezza. Il risultato finale, 4-6 6-2 10-6, fotografa una sfida in cui le azzurre, dopo un primo set lottato ma vinto, hanno progressivamente perso il controllo del match, lasciando campo alle avversarie che hanno alzato il livello nei momenti chiave.

Le italiane, una delle coppie più solide della stagione, non sono riuscite a esprimere il loro miglior tennis proprio nel momento decisivo. Paolini, ancora alla ricerca della miglior condizione, ha sofferto nel finale e Errani questa volta non è riuscita a trascinare la compagna come spesso accaduto in stagione. Dall’altra parte, Mihalikova e soprattutto Nicholls sono state perfette nel capitalizzare le occasioni, mettendo a segno una rimonta che le ha portate a sollevare il primo titolo insieme.

Una sconfitta che fa male per le azzurre, che avrebbero voluto coronare una grande settimana sull’erba di Berlino. Resta però il percorso positivo e la consapevolezza di poter essere protagoniste anche nei prossimi appuntamenti. La stagione continua, con Wimbledon alle porte e la voglia di riscatto già pronta a trasformarsi in energia in campo.

Niente da fare per Simone Bolelli e Andrea Vavassori nella finale del doppio dell’ATP 500 di Halle 2025. Gli azzurri si sono dovuti arrendere alla coppia di casa, formata da Kevin Krawietz e Tim Puetz, che si sono imposti con il punteggio di 6-3, 7-6(4) in poco meno di un’ora e mezza di gioco, davanti al pubblico tedesco in festa.

Il match ha visto i tedeschi partire con il piede giusto: solidi al servizio e perfetti nei momenti decisivi, hanno subito messo pressione agli italiani. Bolelli e Vavassori hanno sofferto il ritmo e l’efficacia al volo di Krawietz e Puetz, subendo il break decisivo nel sesto gioco del primo set. Da lì, i padroni di casa hanno gestito senza troppi affanni, chiudendo il parziale per 6-3 dopo aver annullato due palle del controbreak proprio nel nono game.

Molto più equilibrato il secondo set, in cui i servizi sono stati assoluti protagonisti. Gli azzurri hanno alzato il livello nei loro turni di battuta, trovando più soluzioni anche a rete, ma ogni tentativo di strappo si è infranto sulla solidità teutonica. Si è arrivati al tie-break, dove il doppio tedesco è stato ancora una volta più lucido e aggressivo nei punti chiave, portando a casa il titolo davanti a un pubblico caloroso e partecipe.

L’ultimo punto, sigillato da un perfetto intervento a rete di Krawietz, ha sancito il successo per la coppia di casa, che ha festeggiato meritatamente il trofeo sull’erba di Halle. Per Bolelli e Vavassori resta comunque una splendida settimana, con la conferma di essere tra le migliori coppie della stagione e la consapevolezza di potersela giocare contro chiunque. Ora l’appuntamento è per Wimbledon, dove i due italiani proveranno a sognare ancora.

🎾 🎾 🎾 🇩🇪 ATP 500 Halle Germania





Erba 🌱 🏆

ATP 500 👨

Finali 🌤️ Previsioni meteo Halle 32°C min. 19°C

OWL Arena – ore 12:30

Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori



ATP Halle Kevin Krawietz / Tim Puetz [1] Kevin Krawietz / Tim Puetz [1] 6 7 Simone Bolelli / Andrea Vavassori [2] Simone Bolelli / Andrea Vavassori [2] 3 6 Vincitore: Krawietz / Puetz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 df 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 K. Krawietz / Puetz 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 K. Krawietz / Puetz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-5 → 5-5 S. Bolelli / Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 2-3 K. Krawietz / Puetz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 K. Krawietz / Puetz 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-3 → 6-3 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 5-2 → 5-3 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 S. Bolelli / Vavassori 0-15 df 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 K. Krawietz / Puetz 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 2-1 S. Bolelli / Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 1-0 → 1-1 K. Krawietz / Puetz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Alexander Bublik vs Daniil Medvedev (Non prima 15:00)



ATP Halle Alexander Bublik Alexander Bublik 6 7 Daniil Medvedev [3] Daniil Medvedev [3] 3 6 Vincitore: Bublik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 df 1-2* ace 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-6 → 6-6 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 A. Bublik 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-4 → 4-4 D. Medvedev 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Bublik 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Bublik 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 40-40 df A-40 ace 1-1 → 1-2 A. Bublik 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Bublik 15-0 30-0 ace ace 5-3 → 6-3 D. Medvedev 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 A. Bublik 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-2 → 3-3 A. Bublik 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-2 → 3-2 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Medvedev 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 A. Bublik 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

🎾 🎾 🎾 🇬🇧 ATP 500 Queen’s Regno Unito





Erba 🌱 🏆

ATP 500 ⛅

Finali ⛅ Previsioni meteo London 26°C min. 16°C

Andy Murray Arena – ore 15:00

Carlos Alcaraz vs Jiri Lehecka



ATP London Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 7 6 6 Jiri Lehecka Jiri Lehecka 5 7 2 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 df 15-40 5-2 → 6-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 40-0 4-2 → 5-2 J. Lehecka 15-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 J. Lehecka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 ace 5*-5 5-6* df 6-6 → 6-7 C. Alcaraz 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace ace 1-2 → 2-2 J. Lehecka 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 C. Alcaraz 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 4-5 → 5-5 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Lehecka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Nikola Mektic / Michael Venus vs Julian Cash / Lloyd Glasspool



ATP London Nikola Mektic / Michael Venus Nikola Mektic / Michael Venus 3 7 6 Julian Cash / Lloyd Glasspool [4] Julian Cash / Lloyd Glasspool [4] 6 6 10 Vincitore: Cash / Glasspool Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 J. Cash / Glasspool 0-1 J. Cash / Glasspool 1-0 1-1 1-2 2-2 ace 3-2 ace 4-2 4-3 5-3 ace 6-3 6-4 6-5 7-5 8-5 ace 8-6 9-6 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 df 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 N. Mektic / Venus 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 J. Cash / Glasspool 15-0 ace 40-0 5-4 → 5-5 N. Mektic / Venus 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-4 → 5-4 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-3 → 4-4 N. Mektic / Venus 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 J. Cash / Glasspool 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 N. Mektic / Venus 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Cash / Glasspool 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 df 1-2 → 2-2 N. Mektic / Venus 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 1-1 → 1-2 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Mektic / Venus 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-5 → 3-6 N. Mektic / Venus 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-3 → 3-4 N. Mektic / Venus 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 N. Mektic / Venus 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 ace 1-1 → 1-2 N. Mektic / Venus 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

🎾 🎾 🎾 🇩🇪 WTA 500 Berlino Germania





Erba 🌱 🏆

WTA 500 👩

Finali 🌤️ Previsioni meteo Berlino 33°C min. 20°C

Steffi Graf Stadion – ore 12:00

Marketa Vondrousova vs Xinyu Wang



WTA Berlin Marketa Vondrousova Marketa Vondrousova 7 4 6 Xinyu Wang Xinyu Wang 6 6 2 Vincitore: Vondrousova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Marketa Vondrousova 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Xinyu Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Marketa Vondrousova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Xinyu Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Marketa Vondrousova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Xinyu Wang 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Marketa Vondrousova 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Xinyu Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Marketa Vondrousova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Xinyu Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Marketa Vondrousova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Xinyu Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1-1* 1-2* 1*-3 1*-4 2-4* 2-5* 2*-6 3*-6 4-6* 5-6* 6*-6 7*-6 7-7* 8-7* 8*-8 8*-9 9-9* 9-10* 10*-10 11*-10 6-6 → 7-6 Xinyu Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 6-6 Marketa Vondrousova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Xinyu Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Marketa Vondrousova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Marketa Vondrousova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Marketa Vondrousova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Xinyu Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Marketa Vondrousova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Xinyu Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Marketa Vondrousova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(1) Sara Errani / (1) Jasmine Paolini vs Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls



WTA Berlin Sara Errani / Jasmine Paolini [1] Sara Errani / Jasmine Paolini [1] 6 2 6 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 4 6 10 Vincitore: Mihalikova / Nicholls Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 Sara Errani / Jasmine Paolini 1-0 1-1 1-2 1-3 2-3 2-4 3-4 3-5 4-5 4-6 5-6 6-6 6-7 6-8 6-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-5 → 2-5 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 Sara Errani / Jasmine Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-3 → 4-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Sara Errani / Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

🎾 🎾 🎾 🇬🇧 WTA 250 Nottingham Regno Unito





Erba 🌱 🏆

WTA 250 👩

Finali 🌧️ Previsioni meteo Nottingham 23°C min. 12°C

CENTRE COURT – ore 13:00

McCartney Kessler vs Dayana Yastremska



WTA Nottingham McCartney Kessler • McCartney Kessler 0 6 7 0 Dayana Yastremska Dayana Yastremska 0 4 5 0 Vincitore: Kessler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 McCartney Kessler 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 McCartney Kessler 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 Dayana Yastremska 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-5 → 6-5 McCartney Kessler 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 Dayana Yastremska 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 McCartney Kessler 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Dayana Yastremska 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 McCartney Kessler 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Dayana Yastremska 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 McCartney Kessler 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Dayana Yastremska 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 McCartney Kessler 15-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Dayana Yastremska 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 McCartney Kessler 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Dayana Yastremska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 McCartney Kessler 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 5-3 Dayana Yastremska 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 McCartney Kessler 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Dayana Yastremska 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 McCartney Kessler 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Dayana Yastremska 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 McCartney Kessler 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Dayana Yastremska 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

(4) Anna Danilina / (4) Ena Shibahara vs (3) Beatriz Haddad Maia / (3) Laura Siegemund