Da Milano: Prizmic, Vasamì e gli altri: la parola d’ordine è “futuro”

Sorteggiato il tabellone della 19esima edizione dell’ASPRIA Tennis Cup – Trofeo BCS: in attesa delle qualificazioni, già sei azzurri in tabellone. Attesa per il rampante Jacopo Vasamì, ma ci sono almeno altri cinque nomi di cui si sentirà parlare (e molto) in futuro. Domenica scattano le qualificazioni con due super-match: Mager-Fonio e Zapata-Ymer.

Il sorteggio del main draw è sempre un momento emozionante per gli organizzatori di un torneo, indipendentemente dal livello. Nonostante l’esperienza quasi ventennale, c’era un pizzico di fermento all’ASPRIA Harbour Club di Milano quando il Supervisor ATP Riccardo Ragazzini ha svelato il tabellone principale dell’ASPRIA Tennis Cup – Trofeo BCS (91.250€, terra battuta). Dando un’occhiata ai nomi e agli accoppiamenti, pare chiaro che la diciannovesima edizione del torneo meneghino avrà una parola d’ordine: “futuro”. Sono tanti i giovani dal sicuro avvenire che popolano il tabellone, a partire dalla prima testa di serie, il classe 2005 Dino Prizmic, erede designato dei grandi di Croazia che dopo un avvio col botto tra i professionisti (con tanto di set scippato a Novak Djokovic all’Australian Open), ha vissuto un 2024 di transizione e adesso sta rapidamente crescendo. Al primo turno se la vedrà con il siciliano Gabriele Piraino, seconda wild card FITP (l’altra era andata a Jacopo Vasamì). Nella parte alta del tabellone ci sono altri tre nomi di cui sentiremo parlare spesso: il messicano Rodrigo Pacheco Mendez (anche lui del 2005), ex n.1 junior e già vincitore a Milano, due anni fa al Trofeo Bonfiglio, peraltro reduce da un gran torneo a Sassuolo, il giovanissimo tedesco, ma di origine cilena, Diego Dedura (classe 2008), e il campione in carica dello US Open junior. Si tratta del rampante Rafael Jodar, che quest’estate cercherà di incamerare più punti possibili in virtù della pausa universitaria (frequenta il college negli Stati Uniti). Jodar esordisce contro l’esperto azzurro Lorenzo Giustino, mentre Pacheco Mendez e Dedura potrebbero affrontarsi al secondo turno.

PARTE BASSA CON CECCHINATO E VASAMÌ

Quattro dei sei italiani in gara si trovano nella parte bassa, che sembra aperta a qualsiasi risultato. La seconda testa di serie è il belga Kimmer Coppejans, ma il giocatore più noto è l’eterno Marco Cecchinato (wild card degli organizzatori), vincitore all’ASPRIA Harbour Club nel 2016. L’ex semifinalista del Roland Garros attende un qualificato, così come il giocatore forse più atteso dell’intero tabellone: il giovanissimo Jacopo Vasamì, vincitore al Trofeo Bonfiglio meno di un mese fa, chiamato a confermare a Milano quanto di buono fatto a Monza due mesi fa e, più in generale, nel suo approdo al professionista. Vale la pena ricordare che il romano è nato il 19 dicembre 2007, quindi è appena in in età da foglio rosa. Gli altri due azzurri in gara sono l’esperto Stefano Travaglia (esordio affascinante contro Mili Poljicak, già vincitore di Wimbledon junior) e Francesco Forti, entrato in tabellone in virtù del ranking protetto: lo sfortunato romagnolo ha ripreso a giocare a marzo dopo otto mesi di stop per infortunio. Al di là di come si svilupperà questo torneo, c’è da credere che più di un nome tra quelli che si daranno battaglia in Via Cascina Bellaria farà parlare (molto) di sé negli anni a venire.

QUALIFICAZIONI DELUXE

Il kick-off è previsto domenica alle 10 con il primo turno delle qualificazioni: 24 giocatori per sei posti in tabellone. Vale davvero la pena seguirle con attenzione in virtù dell’affascinante ricordo di sette anni fa, quando un giovanissimo Jannik Sinner giocò il tabellone preliminare proprio a Milano. Perse al primo turno e passò sotto traccia, poi sappiamo cosa è successo: magari non ci sarà il nuovo Sinner, ma ci sono diversi nomi interessanti. Intanto il tabellone è guidato dal polacco Maks Kasnikowski, che soltanto dieci mesi fa faceva grandi cose allo US Open. Ed è ancora giovanissimo, essendo coetaneo di Alcaraz e Rune. L’Accelerator Program dell’ATP concede due posti a giocatori che si sono distinti a livello junior, dunque sarà interessante vedere all’opera lo spagnolo Andres Santamarta Roig e il francese Thomas Faurel, anche se il match clou è quello che vede impegnati due italiani di maggiore esperienza: Gianluca Mager (già finalista a questo torneo) e Giovanni Fonio. Più in generale, saranno otto gli italiani in cerca di un posto in tabellone, tra cui le wild card Edoardo Bianchi, Luca Castagnola e Balthazar Huss. Molto interessante la sfida tra i due ex top-100 Mikael Ymer e Bernabé Zapata Miralles, partita che a questi livelli potrebbe tranquillamente essere una finale. Nel turno di qualificazione, chi emergerà da questa sfida potrebbe affrontare Jacopo Berrettini, che sta vivendo un buonissimo momento di forma. Detto che sarà della partita anche Raul Brancaccio, altro solido giocatore di categoria, l’ingresso all’ASPRIA Harbour Club sarà gratuito fino alla giornata di mercoledì. Per assistere agli incontri dai quarti di finale in poi, è già possibile acquistare i biglietti tramite la piattaforma Ticketone, al prezzo di 17 euro per giovedì, 26 per venerdì e 30 per sabato. Senza dimenticare che i ragazzi dagli 8 ai 14 anni avranno il prezzo agevolato a 8 euro per tutte le tre giornate. In virtù della popolarità senza precedenti che sta vivendo il tennis, i tagliandi stanno andando letteralmente a ruba. L’attesa è terminata, l’ASPRIA Tennis Cup – Trofeo BCS sta per iniziare.

Challenger 75 Milano – Tabellone Principale – terra

(1) Dino Prizmic vs (WC) Gabriele Piraino

Qualifier vs Henri Squire

Mathys Erhard vs Christoph Negritu

Andrej Martin vs (8) Ivan Gakhov

(4) Matias Soto vs Qualifier

(JR) Rafael Jodar vs Lorenzo Giustino

(NG) Diego Dedura vs Arthur Gea

(Alt) Oriol Roca Batalla vs (5) Rodrigo Pacheco Mendez

(6) Frederico Ferreira Silva vs Alexey Vatutin

(WC) Marco Cecchinato vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

(PR) Francesco Forti vs (3) Max Houkes

(7) Mili Poljicak vs Stefano Travaglia

Qualifier vs (WC) Jacopo Vasami

(Alt) Oleg Prihodko vs Radu Albot

Luka Mikrut vs (2) Kimmer Coppejans

Challenger 75 Milano – Tabellone Qualificazione – terra

[1] 🇵🇱 Maks Kasnikowski vs 🇩🇪 Tom Gentzsch [ALT]

🇮🇹 Gianluca Mager vs 🇮🇹 Giovanni Fonio [9]

[2] 🇧🇷 Mateus Alves vs 🇫🇷 Thomas Faurel [JR]

🇮🇹 Edoardo Bianchi [WC] vs 🇦🇺 Matthew Dellavedova [12]

[3] 🇮🇹 Jacopo Berrettini [3] vs 🇩🇪 Max Wiskandt [ALT]

🇸🇪 Mikael Ymer [WC] vs 🇪🇸 Bernabé Zapata Miralles [7]

[4] 🇸🇰 Norbert Gombos [4] vs 🇮🇹 Federico Bondioli [ALT]

🇮🇹 Balthazar Huss [WC] vs 🇩🇪 Rudolf Molleker [8]

[5] 🇵🇹 Tiago Pereira [5] vs 🇫🇷 Maxime Janvier

🇪🇸 Andrés Santamaría Roig [JR] vs Sandro Kopp [11]

[6] 🇮🇹 Raúl Brancaccio [6] vs Petr Nesterov

🇮🇹 Luca Castagnola [WC] vs 🇪🇸 Max Alcalá Gurri [10]