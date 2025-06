Kasra Rahmani, un iraniano a Bergamo

Doppia missione per il 18enne Kasra Rahmani: portare il suo Iran nella geografia del tennis e dare un piccolo sorriso a un Paese che sta soffrendo. È uno dei tre stranieri nelle qualificazioni del Trofeo TNB Azimut Investimenti di Bergamo: esordio di fuoco contro Garbero, che dodici mesi fa si fece notare proprio al TC Mille.

La sua presenza al Tennis Club Città dei Mille non è sorprendente, visto che Kasra Rahmani si allena da qualche tempo a Bordighera, presso l’accademia di Riccardo Piatti. Ma osservando il tabellone delle qualificazioni del Trofeo TNB Azimut Investimenti (15.000$, terra battuta) salta subito all’occhio il nome del giovane iraniano, anche in virtù della massiccia presenza di giocatori italiani. Su 32 partecipanti sono ben 29, guidati da Pietro Marino (n.872 ATP). I tre soli stranieri in gara sono il francese Matthieu Roehrich, il turco Mert Aytekin e il già citato Rahmani, che rappresenta un Paese oggi tristemente oggetto di preoccupanti notizie di cronaca. C’è da credere che sarà ancora più motivato a fare del suo meglio nel club bergamasco, laddove c’è la chance di migliorare una classifica che lo vede al numero 1.271 ATP in virtù dei primi risultati nel mondo ITF, tra cui i quarti di finale in un torneo giocato un mese fa a Bucarest. Mancino e decisamente talentuoso, classe 2006, Rahmani è stato a ridosso dei primi 100 della classifica junior e, soprattutto, in virtù della sua permanenza da Piatti ha avuto la possibilità di allenarsi con campioni affermati come Lorenzo Musetti e Daniil Medvedev.

TORNEI ITF, SPECCHIO DELLA DELLA SALUTE DI UN MOVIMENTO

La sua missione è molto affascinante, perché potrebbe inserire nella geografia del tennis un Paese, l’Iran, il cui miglior giocatore è stato Taghi Akbari, numero 146 del mondo nel lontano 1974. Il più forte iraniano, in verità, è stato il mitico Mansour Bahrami, che però ha giocato per la Francia. Rahmani sarà protagonista del match-clou di giornata contro Filippo Francesco Garbero, classe 2009 che lo scorso anno era stato la più lieta sorpresa del torneo bergamasco, raggiungendo il main draw ad appena 15 anni. La prima giornata di gare vedrà poi diversi match interessanti, con quattro giocatori compresi tra i primi 1000 ATP e alcuni nomi già abbastanza noti. Tra loro il siciliano Giorgio Tabacco, che deve buona parte della sua popolarità ai successi in Serie A1. Le qualificazioni dei tornei ITF sono un’esperienza imperdibile per gli appassionati e gli addetti ai lavori, perché permettono di comprendere lo stato di salute di un movimento nella sua profondità, senza limitarsi alle punte di diamante. I primi match del Trofeo TNB Azimut Investimenti saranno molto utili in tal senso. In attesa del sorteggio del tabellone principale, sarà una giornata piena di tennis, con sedici incontri spalmati su due campi a partire dalle 9.30. L’ingresso al TC Mille sarà gratuito per tutta la settimana.