Alcaraz infallibile: raggiunge la sesta finale stagionale al Queen’s e firma un altro record (Video)

Carlos Alcaraz continua a non conoscere ostacoli e si prende di forza la finale dell’ATP 500 di Queen’s, la sesta del suo 2025 e la seconda consecutiva su erba. Il murciano, sempre più convincente anche lontano dalla terra, supera con autorità Roberto Bautista Agut (6-4 6-4) in una semifinale dove il numero 2 del mondo ha dato l’ennesima dimostrazione di maturità, resistenza e fame di vittorie.

Dopo aver superato la maratona con Munar e la solidità di Rinderknech, Alcaraz stavolta non lascia nemmeno le briciole al connazionale, che nonostante l’esperienza e il percorso perfetto fino a qui, si arrende senza vere occasioni. A far la differenza, ancora una volta, sono stati i colpi improvvisi, il coraggio nei momenti chiave e quella sicurezza che solo i predestinati sanno esibire nei tornei che contano.

Il primo set si sviluppa su binari di grande equilibrio, con Bautista bravo a tenere testa fino al sesto game, dove però Alcaraz trova la zampata decisiva e difende con i denti il vantaggio fino al 6-4. Nel secondo parziale Carlitos spinge subito sull’acceleratore, cerca con insistenza il break che puntualmente arriva a metà set e poi gestisce, da vero veterano, ogni singolo turno di battuta fino al trionfo finale. Il punteggio racconta di una partita più combattuta di quanto dica il campo: in realtà Alcaraz non ha mai dato l’impressione di poter cedere il comando delle operazioni.

Questa semifinale, oltre a spalancargli la porta della sesta finale annuale, consegna a Carlos Alcaraz un altro traguardo da record: con appena 22 anni compiuti da poche settimane, lo spagnolo tocca le 250 vittorie da professionista. Nella storia, solo due leggende come John McEnroe e Jimmy Connors ci sono riusciti in meno partite. Un dato che parla chiaro sulla dimensione e sul potenziale del talento di El Palmar.

Per lui sarà anche la quattordicesima vittoria consecutiva contro un avversario spagnolo, e la diciassettesima di fila in stagione. Numeri che confermano, ancora una volta, il ruolo di assoluto protagonista in questo momento del circuito maschile e la costanza mentale che lo accompagna ormai da mesi.

Domani, in finale, Alcaraz troverà Jiri Lehecka, giustiziere del beniamino di casa Jack Draper e già capace di sorprenderlo a febbraio a Doha. Sarà tempo di rivincita per Carlitos o si confermerà la legge dell’outsider? Quel che è certo è che lo spagnolo arriverà a Wimbledon con un bottino di successi, una fiducia ritrovata e la consapevolezza di essere, ancora una volta, l’uomo da battere.

ATP London Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 6 6 Roberto Bautista Agut Roberto Bautista Agut 4 4 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Alcaraz 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 R. Bautista Agut 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-3 → 5-4 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 1-2 → 2-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-3 → 5-3 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 C. Alcaraz 15-0 ace 40-0 ace 40-15 3-2 → 4-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico