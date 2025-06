Challenger Milano: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

Challenger 75 Milano – Tabellone Principale – terra

(1) Dino Prizmic vs (WC) Gabriele Piraino

Qualifier vs Henri Squire

Mathys Erhard vs Christoph Negritu

Andrej Martin vs (8) Ivan Gakhov

(4) Matias Soto vs Qualifier

(JR) Rafael Jodar vs Lorenzo Giustino

(NG) Diego Dedura vs Arthur Gea

(Alt) Oriol Roca Batalla vs (5) Rodrigo Pacheco Mendez

(6) Frederico Ferreira Silva vs Alexey Vatutin

(WC) Marco Cecchinato vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

(PR) Francesco Forti vs (3) Max Houkes

(7) Mili Poljicak vs Stefano Travaglia

Qualifier vs (WC) Jacopo Vasami

(Alt) Oleg Prihodko vs Radu Albot

Luka Mikrut vs (2) Kimmer Coppejans

Challenger 75 Milano – Tabellone Qualificazione – terra

[1] 🇵🇱 Maks Kasnikowski vs 🇩🇪 Tom Gentzsch [ALT]

🇮🇹 Gianluca Mager vs 🇮🇹 Giovanni Fonio [9]

[2] 🇧🇷 Mateus Alves vs 🇫🇷 Thomas Faurel [JR]

🇮🇹 Edoardo Bianchi [WC] vs 🇦🇺 Matthew Dellavedova [12]

[3] 🇮🇹 Jacopo Berrettini [3] vs 🇩🇪 Max Wiskandt [ALT]

🇸🇪 Mikael Ymer [WC] vs 🇪🇸 Bernabé Zapata Miralles [7]

[4] 🇸🇰 Norbert Gombos [4] vs 🇮🇹 Federico Bondioli [ALT]

🇮🇹 Balthazar Huss [WC] vs 🇩🇪 Rudolf Molleker [8]

[5] 🇵🇹 Tiago Pereira [5] vs 🇫🇷 Maxime Janvier

🇪🇸 Andrés Santamaría Roig [JR] vs Sandro Kopp [11]

[6] 🇮🇹 Raúl Brancaccio [6] vs Petr Nesterov

🇮🇹 Luca Castagnola [WC] vs 🇪🇸 Max Alcalá Gurri [10]

Court 10 – ore 10:00

Edoardo Bianchi vs Matthew Dellavedova

Gianluca Mager vs Giovanni Fonio

Maks Kasnikowski vs Tom Gentzsch

Andres Santamarta Roig vs Sandro Kopp (Non prima 17:30)

Court 13 – ore 10:00

Balthazar Huss vs Rudolf Molleker

Mateus Alves vs Thomas Faurel

Luca Castagnola vs Max Alcala Gurri

Tiago Pereira vs Maxime Janvier