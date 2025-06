WTA 250 Eastbourne: Il Tabellone Principale. Presenza di Lucia Bronzetti

WTA 250 Eastbourne – Tabellone Principale – erba

(1) Daria Kasatkina vs Lulu Sun

Anna Blinkova vs Marie Bouzkova

Maya Joint vs Ons Jabeur

Ann Li vs (7) Emma Raducanu

(4) Sofia Kenin vs Qualifier

Anastasia Pavlyuchenkova vs Viktoriya Tomova

Qualifier vs Qualifier

(WC) Mingge Xu vs (6) Peyton Stearns

(5) Magda Linette vs (SE) Dayana Yastremska

(WC) Francesca Jones vs Qualifier

Lucia Bronzetti vs Qualifier

Sonay Kartal vs (3) Jelena Ostapenko

(8) Rebecca Sramkova vs Jaqueline Cristian

Qualifier vs Camila Osorio

(WC) Jodie Burrage vs Moyuka Uchijima

(WC) Harriet Dart vs (2) Barbora Krejcikova