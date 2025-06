ATP 250 Maiorca: Il Tabellone Principale Md e doppio. Presente Fabio Fognini con una wild card. Ben Shelton n.1 del seeding. Nel doppio Bole-Vavassori teste di serie n.1

ATP 250 Maiorca – Tabellone Principale – erba

(1) Ben Shelton vs Bye

Learner Tien vs (WC) Justin Engel

Pedro Martinez vs Corentin Moutet

(WC) Fabio Fognini vs (8) Daniel Altmaier

(3) Alex Michelsen vs Bye

Benjamin Bonzi vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Rinky Hijikata

Tomas Martin Etcheverry vs (7) Roberto Bautista Agut

(6) Gabriel Diallo vs Jaume Munar

Yunchaokete Bu vs Laslo Djere

Camilo Ugo Carabelli vs Qualifier

Bye vs (4) Tallon Griekspoor

(5) Alexandre Muller vs Roman Safiullin

Qualifier vs Hamad Medjedovic

Damir Dzumhur vs Arthur Rinderknech

Bye vs (2) Felix Auger-Aliassime

vs Guido Andreozzi/ Theo ArribageSkander Mansouri/ Nikola Mekticvs Alex Michelsen/ Learner Tien(4) Yuki Bhambri/ Robert Gallowayvs Gregoire Jacq/ Alexandre MullerRafael Matos/ Marcelo Melovs Ivan Dodig/ Orlando Luz

Alexander Erler / Constantin Frantzen vs Santiago Gonzalez / Austin Krajicek

Francisco Cabral / Lucas Miedler vs (3) Maximo Gonzalez / Andres Molteni

(WC) Justin Engel / Andreas Mies vs (WC) Pedro Martinez / Jaume Munar

Romain Arneodo / Manuel Guinard vs (2) Sadio Doumbia / Fabien Reboul