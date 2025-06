Arthur Fils out per infortunio alla schiena: forfait a Wimbledon, entra Fabio Fognini

Arthur Fils, giovane promessa francese e numero 14 ATP, ha dato forfait al torneo di Wimbledon 2025 a causa di una frattura da stress a una vertebra lombare (L5), che si è aggravata durante Roland Garros: il francese ne ha annunciato il ritiro sui social del torneo dopo il secondo turno del Roland Garos. La lesione richiederà almeno 4–6 settimane di stop secondo il suo team medico (da quando si ritirò a Parigi).

Questa mattina, il board di Wimbledon ha ufficializzato il suo ritiro dalla lista: Fils era inserito come 15° testa di serie, e al suo posto è stato ammesso come alternate Fabio Fognini.

Per Fils sarà un duro colpo, come spiega lui stesso: “Avevo problemi alla schiena da tempo… con il team abbiamo deciso di fermarci ora per stare 4–6 settimane, se avessimo continuato avremmo rischiato mesi”. Non è previsto alcun intervento chirurgico.

(Clicca per vedere l'entry list) WImbledon (MD) Inizio torneo: 30/06/2025 | Ultimo agg.: 21/06/2025 12:07 Main Draw (cut off: 100 - Data entry list: 20/05/25 - Special Exempts: 0/0)

(Clicca per vedere l'entry list) WImbledon (Q) Inizio torneo: 23/06/2025 | Ultimo agg.: 21/06/2025 12:08 Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 01/06/25 - Special Exempts: 1/2)

Marco Rossi