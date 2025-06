WTA 500 Bad Homburg: Il Tabellone Principale. Jasmine Paolini n.2 del seeding

WTA 500 Bad Homburg – Tabellone Principale – erba

(1) Jessica Pegula vs Bye

Liudmila Samsonova vs Qualifier

(WC) Naomi Osaka vs Qualifier

Marta Kostyuk vs (5) Emma Navarro

(3) Mirra Andreeva vs Bye

Magdalena Frech vs Clara Tauson

Qualifier vs Linda Noskova

Donna Vekic vs (6) Diana Shnaider

(8) Ekaterina Alexandrova vs Belinda Bencic

Yulia Putintseva vs (WC) Maria Sakkari

Qualifier vs (WC) Laura Siegemund

Bye vs (4) Iga Swiatek

(7) Elina Svitolina vs Elise Mertens

(SE) Xinyu Wang vs Beatriz Haddad Maia

Leylah Fernandez vs (WC) Tatjana Maria

Bye vs (2) Jasmine Paolini