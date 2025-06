Errani/Paolini in finale a Berlino senza giocare: ritiro di Badosa e Jabeur. Sabalenka infinita: battuta Rybakina dopo aver annullato 4 match point

Sono in finale

Sara Errani e Jasmine Paolini sono la prima coppia finalista del doppio femminile ai Berlin Tennis Open 2025, prestigioso WTA 500 sull’erba della capitale tedesca. Le azzurre, teste di serie numero 1, avrebbero dovuto affrontare Ons Jabeur e Paula Badosa, ma la sfida non si disputerà: la coppia italo-tunisina si è ritirata dal torneo pochi minuti fa.

La causa è l’infortunio occorso proprio a Paula Badosa nei quarti di finale del tabellone di singolare, dove è stata costretta al ritiro contro la cinese Wang Xinyu, con quest’ultima avanti 6-1 nel primo set. Il forfait della spagnola ha dunque permesso a Errani e Paolini di approdare direttamente in finale, che si giocherà domenica dopo la finale di singolare.

Le italiane attenderanno ora le vincitrici della semifinale tra Asia Muhammad/Demi Schuurs (teste di serie numero 4) e la coppia Tereza Mihalikova/Olivia Nicholls.

Nel singolare, Aryna Sabalenka continua a dimostrarsi una vera fuoriclasse. La bielorussa, protagonista di una stagione importante, ha dato ancora una volta prova di carattere e resistenza nei quarti di finale: ha superato Elena Rybakina al termine di un match spettacolare, deciso solo al tie-break del terzo set dop over annullato 4 match point. Il punteggio finale, 7-6(6) 3-6 7-6(6), premia una Sabalenka capace di uscirne nei momenti più difficili e di mostrare il suo miglior tennis nei punti decisivi. Ora per lei in semifinale ci sarà la vincente tra Amanda Anisimova e Liudmila Samsonova.