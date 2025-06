ATP 250 Eastbourne: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Presenze di Bellucci e Nardi

ATP 250 Eastbourne – Tabellone Qualificazione – erba

(1) Mattia Bellucci vs Marek Gengel

Geoffrey Blancaneaux vs (5) Chun-Hsin Tseng

(2) Christopher O’Connell vs Johannus Monday

(WC) Henry Searle vs (7) James Duckworth

(3) Aleksandar Vukic vs Jay Clarke

Jenson Brooksby vs (8) Kamil Majchrzak

(4) Luca Nardi vs Billy Harris

(WC) George Loffhagen vs (6) Mackenzie McDonald

Court 2 – ore 12:00

Aleksandar Vukic vs Jay Clarke

Henry Searle vs James Duckworth

Mika Stojsavljevic vs Renata Zarazua

Anna Bondar vs Megan Knight

Court 4 – ore 12:00

Hailey Baptiste vs Yue Yuan

Zeynep Sonmez vs Alexandra Eala

Greet Minnen vs Anca Todoni

Caroline Dolehide vs Varvara Gracheva

Court 5 – ore 12:00

Jenson Brooksby vs Kamil Majchrzak

Christopher O’Connell vs Johannus Monday

Geoffrey Blancaneaux vs Chun-Hsin Tseng (Non prima 15:00)

Mattia Bellucci vs Marek Gengel

Court 12 – ore 12:00

Elisabetta Cocciaretto vs Emiliana Arango

Kamilla Rakhimova vs Bernarda Pera

Katie Volynets vs Kimberly Birrell

Mayar Sherif vs Viktorija Golubic