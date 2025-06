ATP 250 Maiorca: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani

ATP 250 Maiorca – Tabellone Principale – erba

(1) Aleksandar Kovacevic vs Sascha Gueymard Wayenburg

Bernard Tomic vs (6) Jesper de Jong

(2) Vit Kopriva vs (WC) Petros Tsitsipas

(WC) Oliver Crawford vs (7) Ethan Quinn

(3) Adam Walton vs Brandon Holt

Elias Ymer vs (8) Alexander Shevchenko

(4) Mariano Navone vs Sebastian Ofner

Nishesh Basavareddy vs (5) Botic van de Zandschulp

Grandstand – ore 11:00

Mariano Navone vs Sebastian Ofner

Oliver Crawford vs Ethan Quinn

Vit Kopriva vs Petros Tsitsipas

Court 1 – ore 11:00

Nishesh Basavareddy vs Botic van de Zandschulp

Aleksandar Kovacevic vs Sascha Gueymard Wayenburg

Bernard Tomic vs Jesper de Jong

Court 2 – ore 11:00

Adam Walton vs Brandon Holt

Elias Ymer vs Alexander Shevchenko