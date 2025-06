Alcaraz spietato: Rinderknech si arrende, Carlitos vola in semifinale al Queen’s 2025 (Sintesi video partita)

Intangibili del campione, massima efficienza e una concentrazione che sembra appartenere solo ai grandi della storia. Carlos Alcaraz si è guadagnato l’accesso alle semifinali dell’ATP 500 Queen’s 2025 superando Arthur Rinderknech con il punteggio di 7-5 6-4, in una partita che ha dimostrato ancora una volta la maturità e la solidità mentale del murciano.

Il francese ha impostato il match con la giusta attitudine: aggressività, rischi costanti nei primi colpi, voglia di non dare ritmo ad Alcaraz e tanta solidità nei propri turni di servizio. Rinderknech è stato un vero muro, soprattutto nel primo set, ma non ha mai avuto nemmeno una palla break a favore. Alcaraz, dal canto suo, ha saputo aspettare il momento giusto senza perdere la testa, mantenendo la calma e sfruttando quella tensione che solo i campioni riescono a trasmettere all’avversario. E l’occasione è arrivata nell’undicesimo gioco: qualche errore di troppo del francese, un paio di scambi giocati con coraggio da Carlitos, e il primo set è andato.

Il secondo parziale ha seguito uno spartito molto simile, ma con Rinderknech che ha perso subito un po’ di smalto e aggressività, lasciando via libera ad Alcaraz che ha preso subito in mano le redini dell’incontro. Lo spagnolo non ha concesso nulla al servizio, ha gestito alla perfezione ogni momento delicato e ha chiuso senza tremare, regalando un’altra prova positiva.

La vittoria di oggi parla da sola: Alcaraz non ha dovuto affrontare nemmeno una palla break, ha gestito con lucidità ogni fase del match e ora guarda alle semifinali con fiducia e fame di vittoria. Il sogno di conquistare il secondo titolo al Queen’s e presentarsi a Wimbledon con il morale alle stelle continua più vivo che mai.

In semifinale sfiderà Rune (4) – Bautista-Agut.

ATP London Carlos Alcaraz [1] Carlos Alcaraz [1] 7 6 Arthur Rinderknech Arthur Rinderknech 5 4 Vincitore: Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Alcaraz 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 A. Rinderknech 15-0 ace 30-0 40-0 5-3 → 5-4 C. Alcaraz 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 A. Rinderknech 15-0 ace 30-0 ace 30-15 df 40-15 ace ace 4-2 → 4-3 C. Alcaraz 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Rinderknech 0-15 df 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Rinderknech 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 A. Rinderknech 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Rinderknech 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-4 → 4-5 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 2-3 → 3-3 A. Rinderknech 30-0 40-0 2-2 → 2-3 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Rinderknech 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico