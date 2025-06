US Open 2025: la USTA assegna una wild card per il main draw ai vincitori del American Collegiate Player Wild Card Playoffs

La USTA ha già comunicato due wild card, per il singolare maschile e femminile, dei prossimi US Open: sono Stefan Dostanic e Valerie Glozman, giocatori impegnati nel circuito universitario statunitense NCAA e vincitori ad Orlando (Florida) del American Collegiate Player Wild Card Playoffs. Stefan Dostanic, appartenente al college di Wake Forest, e la giocatrice di Stanford Valerie Glozman hanno vinto la rassegna senza cedere un set. Il neolaureato Dostanic, prima testa di serie nei playoff e n.404 nel ranking di singolare maschile, ha coronato la sua carriera universitaria battendo Ozan Baris di Michigan State e Michael Zheng della Columbia, campione NCAA in carica del singolare, nello shootout a quattro. La numero 944 del mondo Glozman, che ha appena terminato il suo primo anno di università, era testa di serie numero quattro e ha battuto Amelia Honer dell’UC Santa Barbara e Mary Stoiana della Texas A&M. Anche Zheng e Stoiana saranno a New York: con le finali raggiunte riceveranno una wild card per il tabellone di qualificazione agli US Open.

Let’s give a round of applause to our American Collegiate Wild Card Playoffs champions! 🏆 Stefan Dostanic and Valerie Glozman take home 2025 US Open singles wild cards. Duke’s Cooper Williams and Theo Winegar and North Carolina’s Reese Brantmeier and Alanis Hamilton take home… pic.twitter.com/kClAdpOM5A — USTA (@usta) June 20, 2025

Per Dostanic, che il mese scorso ha vinto il titolo a squadre NCAA con Wake Forest, la wild card agli US Open segna la conclusione di un percorso sportivo universitario che definisce da “montagne russe”. “È surreale”, ha detto il ventitreenne, in vista del suo debutto agli US Open. “Questo è sicuramente un sogno e un obiettivo che coltivo da molto tempo. Tutti vogliono giocare agli US Open. Frequentare il college e ottenere una wild card: non potrei essere più emozionato e grato alla USTA.”

US Open 2024 scatterà domenica 24 agosto e terminerà domenica 7 settembre con la finale maschile, che assegnerà il quarto titolo Slam stagionale. I campioni in carica sono Jannik Sinner nel maschile e Aryna Sabalenka nel femminile.

Mario Cecchi