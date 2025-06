WTA 500 Bad Hamburg e WTA 250 Eastbourne: I Tabelloni di Qualificazione. Elisabetta Cocciaretto in Inghilterra

WTA 250 Eastbourne – Tabellone Qualificazione – erba

(5) Suzan Lamens vs Hannah Klugman
(2) Jessica Bouzas Maneiro vs Heather Watson

Court 2 – ore 12:00

Mika Stojsavljevic vs (7) Renata Zarazua

(4) Anna Bondar vs Megan Knight

Court 4 – ore 12:00

(1) Hailey Baptiste vs Yue Yuan

Zeynep Sonmez vs (8) Alexandra Eala

(6) Greet Minnen vs Anca Todoni

(3) Caroline Dolehide vs Varvara Gracheva

Court 12 – ore 12:00

Elisabetta Cocciaretto vs (12) Emiliana Arango

Kamilla Rakhimova vs (9) Bernarda Pera

Katie Volynets vs (10) Kimberly Birrell

Mayar Sherif vs (11) Viktorija Golubic

(1) Ashlyn Krueger vs Maria Timofeeva
Harmony Tan vs (7) Katerina Siniakova

(2) Olga Danilovic vs (WC) Nastasja Schunk

Vitalia Diatchenko vs (6) Yuliia Starodubtseva

(3) Veronika Kudermetova vs Arantxa Rus

Caty McNally vs (8) Victoria Azarenka

(4) Eva Lys vs Ana Konjuh

(WC) Sorana Cirstea vs (5) Ajla Tomljanovic

(3) Veronika Kudermetova vs Arantxa Rus
(2) Olga Danilovic vs Nastasja Schunk
(4) Eva Lys vs Ana Konjuh
(1) Ashlyn Krueger vs Maria Timofeeva

Court 2 – ore 11:00

Caty McNally vs (8) Victoria Azarenka

Vitalia Diatchenko vs (6) Yuliia Starodubtseva

Sorana Cirstea vs (5) Ajla Tomljanovic

Harmony Tan vs (7) Katerina Siniakova